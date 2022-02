Disparition de Natacha au Pérou: des vêtements de femme retrouvés dans les recherches

Dans les recherches après la disparition de Natacha de Crombrugghe au Pérou, les secouristes ont trouvé des vêtements féminins. La famille est arrivée dans le pays ce lundi.

Natacha de Crombrugghe, une touriste belge partie pour un trek au Pérou est portée disparue depuis le 23 janvier. Elle était partie seule et n’a plus donné signe de vie et un avis de disparition a depuis été lancé via les réseaux sociaux.

Des vêtements féminins montrés aux proches

Les recherches se poursuivent. Les policiers, les guides de montagne et sauveteurs ratissent la vallée du Colca depuis cinq jours. Ils utilisent un drone et sont descendus dans certains ravins pour tenter de la retrouver.

Un autre groupe de secouristes est tombé sur des vêtements féminins au cours de ses recherches. Pour savoir s’ils appartiennent à Natacha, ils les montreront à sa famille. Les parents et le frère de Natacha sont arrivés lundi soir au Pérou.