Thierry Michel, président des Magritte 2022

C’est ce samedi 12 février qu’aura lieu la 11e cérémonie des magrittes du cinéma. Une édition 2022 obligée de se réinventer en raison des contingences sanitaires et se déroulera, nous dit-on, " dans une configuration adaptée ", celle d’un plateau de tournage où se succéderont uniquement les nominés, "afin de limiter le nombre de personnes présentes en même temps ". Bref, ce ne sera pas la grosse fiesta. Et dans ces conditions particulières, c’est au documentariste liégeois Thierry Michel qu’il a été demandé d’assurer la présidence d’une 11e édition retransmise en direct sur La Trois, TV5 et Auvio dès 20 h 30.

Thierry Michel, dont le documentaire «L’empire du silence» est toujours en salles.