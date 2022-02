Les Brit Awards changent de genre

Coldplay en son leader Chris Martin se retrouvent en compétition face à D-Block Europe, Little Mix, London Grammar et Wolf Alice. Photo News

Ce soir, l’industrie musicale anglaise remettra ses récompenses aux meilleurs artistes britanniques. Et il y a du lourd!

Fini le cloisonnement de genre entre artistes féminines et artistes masculins: les Brit Awards veulent donner l’exemple et sacreront ce soir, le meilleur artiste de l’année, tous genres confondus. Et il y a du beau monde: Adele, Dave, Ed Sheeran, Little Simz et Sam Fender sont en lice.

Du côté des groupes, la compétition se jouera entre Coldplay, D-Block Europe, Little Mix, London Grammar et Wolf Alice.

La chanson de l’année sera extrêmement disputée puisque 15 titres sont en lice. Parmi eux, les indétrônables Adele (Easy on Me) et Ed Sheeran (Bad Habits). Mais il ne faudrait pas penser qu’ils sont les seuls arbres cachant la forêt: le vétéran Elton John acoquiné de l’incandescente Dua Lipa et leur revisite de Cold Heart, par exemple, pourraient bien l’emporter.

La crème de la crème internationale

Du côté des artistes internationaux, les Brit Awards ont naturellement nommé Billie Eilish, Doja Cat, le rappeur Lil Nas X, Olivia Rodrigo et Taylor Swift. Soit quatre artistes féminines, c’est suffisamment rare pour être souligné.

Et pour les groupes, ça brasse vraiment large avec les revenants ABBA, le phénomène coréen BTS, la tornade italienne Måneskin, le duo Silk Sonic (qui réunit Bruno Mars et le rappeur Anderson. Paak) et The War On Drugs.

Mais, outre les récompenses, la soirée devrait être marquée par des prestations scéniques de haut vol. Si on se souvient de la performance tout en sobriété de Harry Style, l’année dernière, cette année c’est Adele et Ed Sheeran qui ont tous deux répondu présent et sont très attendus. Liam Gallagher, la toute jeune Holly Humberstone, Sam Fender et le très plébiscité Digital Farm Animals devraient également assurer le show.