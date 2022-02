Un international français filmé occupé de maltraiter son chat! (vidéo)

Le tabloïd anglais The Sun a publié une vidéo dans laquelle on voit l'international français Kurt Zouma occupé de maltraiter son animal de compagnie.

Dans cette vidéo, on voit le joueur attraper son chat avant de le jeter brutalement au sol et de lui donner un violent coup de pied. Un peu plus tard, on peut voir l'international français courir après son chat en lui lançant des objets avant d'une nouvelle fois le frapper. Tout cela sous les rires des personnes présentes dans la pièce.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It's absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty.

Les images choquantes de la vidéo font un tollé outre-Manche mais aussi en France. Son club, West Ham, a déjà réagi, annonçant qu'il allait traiter l'affaire en interne. Le joueur a d'ores et déjà présenté ses excuses mais risque une lourde sanction après de tels faits de violences animales.