Fosses-la-Ville: ils avaient dissimulé un cadavre

Bruno C. et Kelly D. ont été condamnés à une peine de prison avec sursis pour lui, et de travail d’intérêt général pour elle.

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné mardi Kelly D., une jeune femme de 25 ans originaire d’Anderlecht, à 120 heures de travaux d’intérêt général pour recel de cadavre, dans l’affaire de l’assassinat commis dans un camping de Middelkerke en 2017. Bruno C., son compagnon, âgé de 45 ans et originaire de Fosses-la-Ville, a pour sa part été condamné à une peine de prison de quinze mois avec sursis. Le couple avait été appelé à Middelkerke un soir de décembre 2017 par trois connaissances et avait dissimulé un corps dans son véhicule.

Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2017, la police de Middelkerke a contrôlé un véhicule suspect et ses trois occupants. Dans le coffre de la voiture, les agents ont découvert le corps sans vie de Mihael P., 37 ans, habitant d’Ostende. La victime présentait de graves blessures au cou et de profondes mutilations à d’autres endroits. La conductrice, Kelly D., son compagnon Bruno C. et Romuald V. ont alors été appréhendés.

Deux autres suspects, Julien B. et Alain D., ont également été appréhendés dans un camping à proximité. Ils ont été placés sous mandat d’arrêt, tout comme Romuald V., pour assassinat et recel de cadavre. Les circonstances exactes des faits ne sont toutefois pas encore connues. Les trois hommes comparaitront devant la cour d’assises de Flandre occidentale au printemps.

Kelly D. et Bruno C., qui se trouvaient quelques heures avant les faits au marché de Noël de Namur, ont expliqué avoir été appelés par les trois hommes pour "résoudre un problème." Bruno C. a précisé qu’en se rendant à Middelkerke, il ignorait ce qui s’y était passé.

Le ministère public avait requis une peine de 18 mois de prison ferme à l’encontre du couple.