La sélection de 28 Red Flames pour la Coupe Pinatar

L’entraîneur de l’équipe féminine belge de football, Ives Serneels, a dévoilé ce lundi sa sélection pour la Coupe Pinatar, compétition amicale organisée en Espagne, à laquelle les Red Flames participeront du 16 au 22 février prochains.

Afin de préparer au mieux ses deux prochaines échéances officielles (qualifications pour la Coupe du monde 2023 en avril et championnat d’Europe en juillet), la Belgique va participer à la Coupe Pinatar qui se déroulera en Espagne. Ives Serneels a décidé de convoquer 28 Flames pour le rendez-vous espagnol.

Organisé pour la première en 2020, le tournoi avait été annulé en 2021 en raison de la pandémie. Pour cette deuxième édition qui se tiendra du 16 au 22 février, huit nations prendront part à la compétition. La Belgique, la Slovaquie, l’Ecosse et le Pays de Galles composeront le groupe A. La Hongrie, l’Irlande, la Pologne et la Russie s’affronteront dans le groupe B.

Les Red Flames débuteront contre la Slovaquie le 16 février (20h30) à San Pedro del Pinatar, dans la région de Murcie, et enchaîneront avec le pays de Galles ou l’Ecosse le 19 février. Le troisième match, de classement, se jouera le mardi 22 février contre une des équipes du groupe B.

La Belgique doit se déplacer au Kosovo et en Albanie pour ses deux prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023, les 7 et 12 avril. Le championnat d’Europe, prévu l’an dernier mais reporté en raison de la crise sanitaire, se déroulera lui du 6 au 31 juillet en Angleterre. La Belgique a été versée dans un groupe avec la France, l’Italie et l’Islande.

Gardiennes: Femke Bastiaen (PSV Eindhoven/P-B), Nicky Evrard (La Gantoise), Diede Lemey (Sassuolo/Ita) et Lisa Lichtfus (Dijon/Fra). Défenseuses: Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Isabelle Iliano (Club Bruges), Sari Kees (Oud-Heverlee Louvain), Davina Philtjens (Sassuolo/Ita), Amber Tysiak (Oud-Heverlee Louvain), Silke Vanwynsberghe (La Gantoise) et Shari Van Belle (La Gantoise). Milieux de terrain: Julie Biesmans (PSV Eindhoven/P-B), Zénia Mertens (Oud-Heverlee Louvain), Marie Minnaert (Club Bruges), Lénie Onzia (Oud-Hevermee Louvain), Charlotte Tison (Anderlecht) et Justine Vanhaevermaet (Reading/Ang) Attaquantes: Jassina Blom (Tenerife/Esp), Janice Caïman (Lyon/Fra), Tine De Caigny (Hoffenheim/All), Yana Daniëls (Liverpool/Ang), Hannah Eurlings (Oud-Heverlee Louvain), Jill Janssens (Oud-Heverlee Louvain), Lisa Petry (Genk), Jarne Teulings (Twente/P-B), Sarah Wijnants (Anderlecht) et Tessa Wullaert (Anderlecht).

Femke Bastiaen, Shari Van Belle, Zénia Mertens, Charlotte Tison, Lisa Petry et Jarne Teulings seront d’abord avec les U23 qui affronteront l’Espagne le 17 février. Elles ne rejoindront pas les filles d’Ives Serneels avant le 18 février. Elles rateront donc la première rencontre prévue le 16 contre la Slovaquie.