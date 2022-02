Farid répond à votre question météo: un peu de soleil pour une excursion à Pairi Daiza?

La question du jour est posée par Claudine de Horrues (Hainaut): "Bonjour Farid, je pars avec mes petits-enfants mercredi après-midi du côté de Pairi Daiza. Penses-tu que j’aurai un peu de soleil? Merci d’avance pour tes prévisions!". Farid répond à Claudine et donne son bulletin complet.

Alors concernant la journée de mercredi, je crains encore pas mal de nuages bas en matinée au contact du front de la veille qui ondulera un peu. Un temps globalement sec et même des éclaircies qui auront tendance à se développer depuis la frontière française grâce à la poussée de l’anticyclone. Justement, Pairi Daiza est assez proche de la frontière et serait bien placé pour de belles trouées surtout en cours d’après-midi. Quoi qu’il en soit, la deuxième partie de journée sera sèche et très douce puisque le mercure dépassera facilement les 10°C sous un vent faible à modéré. Idéal pour une petite promenade.

Et sur le reste du pays?

Une journée aussi triste que ce lundi était chouette. Rien de dramatique mais une belle chape de stratus et un ciel gris souris... Encore quelques bruines très localisées sur le centre, un peu plus régulières sur le relief où la visibilité sera réduite. Au fil des heures, j’espère un temps plus sec sur le centre et l’ouest du pays avec des périodes sèches majoritaires.

L’après-midi, une météo sans histoires avec beaucoup de douceur et 10-11°C en plaine et encore un peu de bruine sur l’extrême sud (plus sec ailleurs à une goutte perdue près). Le vent soufflera toujours de secteur ouest, sud-ouest jusque 40-45 km/h mais rien à voir avec ce qu’on a connu hier. Le soir, un temps sec partout et beaucoup de douceur.