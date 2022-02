Le code orange se rapproche: qu’est-ce que ça changera?; Victime des attentats de Paris, Alice Barraud prend un nouvel envol; 8 mois après la tornade, quasiment tout est dégagé au parc communal… Voici une sélection de 10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi 7 février 2022.

1 Obligation vaccinale des soignants: «Il est trop tard!»

L’obligation vaccinale des soignants devrait être postposée au 1er juillet. Mais son principe reste inacceptable, pour la CNE, qui apprécie peu que le sujet redevienne au goût du jour.

2 Le code orange se rapproche: qu’est-ce que ça changera?

Plusieurs responsables politiques l’affirment: des assouplissements ne devraient pas tarder, conformément à ce que prévoit le baromètre. Un Codeco se tiendra prochainement. Voici quelques-uns des changements que cela impliquerait.

3 Victime des attentats de Paris, Alice Barraud prend un nouvel envol (PHOTOS)

Alice Barraud, voltigeuse rescapée des attentats de Paris en 2015, livre son histoire à travers son spectacle "Mauvais Endroit au Mauvais Moment". Un fragment de vie bouleversant et drôle à la fois. Et oui, la vie est belle.

4 Beauraing: 8 mois après la tornade, quasiment tout est dégagé au parc communal

Après la tornade de juin 2021, presque tout le chablis a été évacué. Le parc communal de Beauraing ressemble encore plus à un champ de bataille. On dirait Verdun en 1918.

5 Eulalie, 9 ans, traverse l’Europe avec la pièce de théâtre «Kingdom»

C’est l’histoire d’une petite fille de 9 ans propulsée dans une aventure théâtrale internationale, d’Avignon à Lisbonne. Eulalie Poucet, de Mont-Godinne, est une des jeunes comédiennes de Kingdom, la dernière pièce de la metteuse en scène belge Anne-Cécile Vandalem.

6 Erda produit 200 000 tonnes de pellets par an à Bertrix: «Un des plus gros producteurs de pellets en Europe» (vidéo)

50 emplois, 200 000 T de pellets produits par an avec de la sciure venant de Marche et Vivy via 12 500 semi-remorques, Erda enregistre un chiffre d’affaires de 32 millions d’€.

7 Des vandales saccagent une classe de maternelle de l’école communale de Pipaix

Un ou plusieurs individus se sont introduits dans l’établissement scolaire pour se livrer à un véritable saccage. Un acte révoltant qui aurait été commis dans la nuit de vendredi à samedi.

8 «Quand c’est très raide, Remco a encore des problèmes»

Manager de la formation Quick-Step Alpha Vinyl, Patrick Lefevere (médaillon), a apprécié ce qu’il a vu au Tour de Valence. "Deuxième, avec le maillot blanc, derrière un gars comme Vlasov, ce n’est pas mal", dit-il. Mais il a aussi eu la confirmation que Remco Evenepoel n’est pas encore en mesure de lutter avec les purs grimpeurs sur les pentes les plus ardues. C’est ce qu’il nous a expliqué, samedi, au départ de l’avant-dernière étape, avant de prendre la direction du Tour de la Provence (10-13 février).

9 Ses distributeurs de «Poké Bowl» déferlent dans le Condroz

Le chef ferrusien Jérôme Lindt lance un concept de distributeurs de Poké Bowl. Il en est à son 4e emplacement. Et trois autres arrivent…

10 Erezée: le Domaine du Val de l’Aisne à Blier, orphelin de son maestro Kristof Van Massenhove

Kristof Van Massenhove, patron du Domaine du Val de l’Aisne à Blier, est décédé. Il était âgé de 52 ans.

Kristof avait aménagé son camping en un petit paradis