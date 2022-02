Scandale dans les maisons de repos: un deuxième géant du secteur mis en cause

Après Orpea, c’est Korian, un autre géant du secteur, qui est accusé de faits de maltraitance.

Les révélations de Victor Castanet dans son livre "Les Fossoyeurs" ne cessent d’éclabousser les grands gestionnaires de maisons de repos. Après les accusations dont la société privée Orpea a été la cible, c’est désormais à son concurrent Korian d’être suspecté de faits de maltraitance.

Ce lundi, le quotidien "Le Parisien" affirme ainsi qu’une action collective contre Korian va être lancée en France. Selon l’avocate qui a déjà attaqué Orpea, "plusieurs dizaines" de témoignages indiquent que des faits de maltraitance ont eu lieu dans des établissements gérés par le leader français.

Accompagnant leur plainte de "photos insoutenables", les familles lésées par Korian demandent à Maître Sarah Saldmann "de les aider car ce qu’elles ont vécu, ce sont des situations qu’elles considèrent comme analogues à celles d’Orpea".

Toujours selon l’avocate interrogée par "Le Parisien", les plaintes portent "souvent sur l’alimentation, notamment des rationnements, la perte de poids, l’hygiène, avec les couches, et l’absence de communication lorsqu’il y a des fractures ou d’autres problèmes de santé".

Contacté par "Le Parisien", Korian conteste "avec la plus grande vigueur les faits de maltraitance ou de rationnement alimentaire": "Nous comprenons l’émotion que les familles peuvent ressentir dans de telles situations de fin de vie et veillons à apporter toujours la plus grande attention et transparence dans ces cas douloureux."

En Belgique, aucun cas de maltraitance visant Korian - qui gère 120 établissements - n’a encore été signalé publiquement.

Déjà dans la tourmente en France après le décès de 36 résidents dans un seul établissement lors du premier confinement, Korian est également poursuivi par quatre familles pour "homicide involontaire", "mise en danger d’autrui" et "non-assistance à personne en danger".