Covid: un Codeco annoncé pour ce vendredi 11 février 2022

Un Comité de concertation aura lieu ce vendredi, a indiqué ce lundi le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo confirmant les informations du quotidien "Het Laatste Nieuws".

Quelques jours seulement après que Sciensano ait annoncé que la Belgique avait passé le pic d’infections provoquées par le variant Omicron, le gouvernement De Croo annonce organiser un Comité de concertation pour ce vendredi, à 14h00.

Depuis quelques jours, de nombreuses voix s’élèvent afin de repenser le baromètre présenté lors du précédent Codeco et d’assouplir les restrictions sanitaires en vigueur.

Bien que les seuils prévus dans le baromètre ne soient pas atteints, un passage en phase orange n’est pas exclu, si la tendance à la baisse des indicateurs pertinents (nouvelles admissions et occupation des soins intensifs) se confirme, avait en substance indiqué Alexander De Croo hier dimanche sur RTL.

Par rapport à la situation actuelle (code rouge), le passage au code orange engendrerait une série d’assouplissements notamment dans l’horeca, dans les cinémas et théâtres, pour les concerts et discothèques ou encore une plus grande capacité pour les événements en extérieur.

La semaine dernière, le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet plaidait pour que le prochain Comité de concertation décide de passer du code rouge au code orange et assouplisse en outre les règles dans les secteurs qui ne sont pas directement concernés par le baromètre corona.