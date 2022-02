Près de 200 interventions des pompiers suite aux forts vents dans toute la province de Luxembourg

Les pompiers de la province de Luxembourg n’ont pas arrêté depuis dimanche.

Sur la journée dominicale, Cozilux, le centre dispatching de la zone de secours Luxembourg, dénombrait environ 80 interventions à 19h.

En cause, la pluie incessante et les forts vents qui ont soufflé sur toute notre province. Les appels ne se sont pas calmés durant la soirée et la nuit de dimanche à lundi, bien loin de là.

Selon Cozilux, les pompiers de la province sont intervenus environ 120 fois entre 18h30 dimanche et 9h ce lundi.

"Essentiellement des arbres et des branches cassés par le vent et tombés sur la route, indique Cozilux. Ainsi que des caves inondés. Il y a eu quelques câbles arrachés, mais pas de gros dégâts."

Aucun endroit de la province n’a été épargné, les secours sont intervenus aux quatre coins.