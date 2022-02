Crash d’un avion en Islande: l’explorateur lasnois Nicola Bellavia parmi les victimes

L’un des quatre occupants de l’avion qui s’est écrasé en Islande n’est autre que l’explorateur brabançon Nicola Bellavia.

L’information a été confirmée ce week-end: le Lasnois Nicola Bellavia, 32 ans, fait partie des quatre victimes de l’accident d’avion qui s’est produit la semaine dernière en Islande.

Originaire de Waterloo, le jeune homme de 32 ans – qui est issu d’une famille de globe-trotters – n’a donc pas survécu à l’accident du Cessna C172 qui transportait un pilote et trois touristes étrangers.

Après avoir sondé l’épave de l’avion découvert dans le lac de Thingvallavatn, les autorités islandaises assurent qu’il n’y a plus aucun espoir de retrouver les passagers vivants.

Aventurier mais aussi entrepreneur, photographe, surfeur et adepte de parachutisme, Nicola Bellavia voyageait à travers le monde afin de vivre à fond ses passions.

Samedi, en guise d’hommage, la page Facebook du jeune explorateur reprenait une déclaration datant de décembre: "J’ai rencontré tant de belles âmes autour du monde, vécu plus d’aventures que jamais auparavant et été capable de prendre le temps de me connecter aux éléments pour ressentir la paix intérieure."

Sur les réseaux sociaux, Nicola Bellavia était suivi par plusieurs dizaines de milliers d’internautes.

Un pilote islandais, un touriste américain et un Néerlandais résidant en Belgique sont également décédés dans l’accident de la semaine dernière.