Ligue 1: ma décision "n’est pas prise", dit Mbappé sur son avenir

La décision de rester au Paris Saint-Germain ou de le quitter en fin de saison "n’est pas prise", a affirmé Kylian Mbappé dimanche, l’attaquant français se refusant de discuter avec le Real Madrid avant le 8e de finale de Ligue des Champions.

La décision, "elle n’est pas prise. Le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses", a expliqué le champion du monde âgé de 23 ans au micro de Prime Vidéo après la victoire à Lille en championnat (1-5).

En fin de contrat avec Paris le 30 juin, Mbappé est pourtant en droit, depuis le 1er janvier, de signer où il le souhaite, et notamment au Real Madrid, qui le convoite mais qui affronte le PSG en 8e de Ligue des champions le 15 février.

"Même si je suis libre de faire ce que je veux, je ne vais pas parler avec l’adversaire. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, et on verra après ce qui se passera", a poursuivi le Parisien, auteur d’un superbe but dimanche.