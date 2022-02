EN IMAGES | R1: Victoire inespérée des Loyersoises après prolongation face aux Cinaciennes

Les Cinaciennes n’ont pas su contrer le retour de Loyersoises "on the buzz" et enregistrent une troisième défaite de rang dans cette Régionale 1. Loyers aura encore droit à un derby namurois le week-end prochain, contre Namur. Retour en images sur la rencontre de ce dimanche.

Ciney, dont trois joueuses avaient pris part quelques heures avant la rencontre au tournoi de 3 contre 3 de l’AWBB, prend d’abord les commandes du match avant de se faire reprendre par les Loyersoises en fin de premier quart-temps (16-16). Les visitées s’emparent ensuite du deuxième quart mais Ciney ne l’entend pas de cette oreille et renverse la vapeur, faisant la course en tête en deuxième mi-temps. Loyers ne s’avoue pas vaincu pour autant et arrache sur le buzzer la prolongation via Laurant, quand on croyait le match plié. Les Cinaciennes n’avaient pas vu venir ce retour des Namuroises et craquent dans les dernières minutes de cette rencontre. Le marquoir affiche 12 à 7 en faveur des joueuses locales au terme de la prolongation. Au classement, Loyers est 8e, avec deux unités de plus que sa victime du jour.

La semaine prochaine, les Loyersoises se rendront à Namur, qui s’est lui imposé à Alleur cet après-midi (46-71).