Débrief sportif du week-end: le début des JO, l’Union encore et toujours, Anderlecht se relance

Entre le coup d’envoi des Jeux Olympiques d’hiver, la finale de la CAN, la douce reprise du tennis et du cylclisme et l’inévitable Pro League, le week-end a été riche en sport.

JEUX OLYMPIQUES

Le président de la république populaire de Chine Xi Jinping a ouvert officiellement les 24e Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 ce vendredi à 21h53 locales (14h53 belges) au cours de la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue dans le Stade national (le Nid d’Oiseau). Un majestueux feu d’artifice a débuté juste après sa déclaration.

Les quelque 2900 athlètes, 1600 hommes et 1300 femmes, représentant 91 pays se disputeront les 109 médailles d’or dans quinze sports différents d’ici au dimanche février.

La Belgique sera représentée par 19 athlètes (11 hommes, 8 femmes) dans 9 sports.

FOOTBALL

Samedi, la journée de Pro League a été marquée par une décision arbitrale qui a fait couler beaucoup d’encre et qui prive le Standard d’une victoire.

Plus tard dans la soirée, l’Union a frappé fort en allant s’imposer à l’Antwerp et renforce donc sa première place au classement

Dimanche, le Club Bruges a perdu 1-2 la Bataille des Flandres dimanche dans un nouveau duel avec La Gantoise.

Plus tard, Anderlecht s’est fait plaisir face à Eupen après le nul en semaine.

CYCLISME

Tour de Valence

3e étape

4e étape

5e étape

TENNIS

BASKET

JUDO