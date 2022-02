D3 | Aische – Stockel: Pluie de buts hesbignons face à la lanterne rouge (photos)

Un terrain à la limite du praticable n’aura finalement pas empêché Aische de disposer de la lanterne rouge bruxelloise. Plutôt cinq fois qu’une…

Du vent, de la pluie et forcément une pelouse boueuse. Aische n’aura pas été gâté pour la réception du dernier classé, Stockel. Mais les Hesbignons auront, eux, réussi à gâter leurs supporters en plantant 5 roses.

Aische 5 – Stockel 0 Arbitre: Loockx Carte jaune: Korjus. Carte rouge : Baur (62e, 2 c.j.). Buts: Gauchet (1-0, 14e), Lisman (2-0, 16e; 3-0, 37e), Dethier (4-0, 53e; 5-0, 89e). AISCHE: Rousseau, Dury (71e Michels), Grégoire, De Maeyer (71e Daout), Thirot, Joannes (69e Van Den Abeele), Lisman, Catinus (69e Plos), Delooz, Gauchet (69e Litonge), Dethier. STOCKEL: Laborne, Boulerhcha, Mélange, Korjus, Simonini, Kanga (39e Mukwakwa), Baur, Boudar (70e Imich), Gadzina (70e Kiwa), Ouali, Pale Mone.

«Il fallait des hommes»

"C’était vraiment difficile pour mes gars, ne cachait pas le coach bruxellois, Gloria Muntubila. J’ai une équipe technique qui adore un jeu léché. Sur une telle surface, il fallait pratiquer un jeu plus direct. Ce que nous n’avons jamais réussi à faire. Il fallait des hommes pour s’imposer. Et je tiens à tirer mon chapeau à un joueur comme Dethier. Non seulement il marque, mais en plus, il travaille non-stop. C’est un joueur que tous les coaches aimeraient avoir."

«Je me suis bien amusé»

" Je me suis bien amusé, rigolait de son côté Laurent Dethier. Les terrains pourris, perso, ça ne me dérange pas. Je ne suis plus aussi vif qu’à mes 20 ans mais je compense par la puissance et mon coup de c… On a vraiment su faire mal à cette équipe, du début à la fin. On avait à cœur de gagner après avoir gaspillé deux points à l’aller. On fait la bonne opération et on va essayer de continuer sur notre lancée après 4 victoires d’affilée."