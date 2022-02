D3B: Hat-trick rochefortois, Onhaye puissance 4

Week-end réussi pour les deux formations namuroises de série B.

Rochefort et Onhaye se sont tous les deux imposés en déplacement; les uns à Oppagne, les autres à Huy.

Oppagne 2 - Rochefort 3

Le Rochefortois Jérôme Bertrand tient-il le trophée du goal le plus rapide ? Samedi soir, c'est après 15 secondes de jeu seulement que l'attaquant de l'Union a fait parler la poudre. Bertrand, bien en jambes, a même réussi le coup du chapeau en doublant puis triplant la mise dans la première mi-temps du match. La second période, et surtout la fin de match, sera bien plus compliquée pour les visiteurs. Le doublé de Kurbali (83e et 89e) manquera de peu d'arracher l'égalité...

Alors que Dison a été contraint au match nul sur la pelouse de Mormont, les hommes de Yannick Pauletti se retrouvent co-leader de la série. Disonais et Rochefortois totalisent 38 unités au compteur.

Huy 0 - Onhaye 4

Aurélien Lambert (2), Gaëtan Gall et Anthony Lorenzon ont assuré un large succès aux Walhérois qui s'offrent, de ce fait, la 3e place. Onhaye bénéficie en effet du report de Raeren - Jodoigne pour passer devant les Germanophones au classement. Comme Rochefort, la bande à Lio Brouwaeys doit partager sa place, ex-aequo avec Sprimont.