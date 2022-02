Le Mont des Arts à Bruxelles, le site touristique le plus tagué du pays

Le fédéral dépense 20 000€ par an pour nettoyer le site du Mont des Arts. Une équipe intervient trois à quatre fois par an. GUILLAUME JC

La Ville de Bruxelles renvoie la balle au fédéral qui, de son côté, dépense déjà 20 000€ en nettoyage chaque année…

Présents depuis des années, les graffitis font presque partie du paysage du Mont des Arts. Mais la situation semble avoir empiré ces derniers temps. Cette situation n’est pas sans rappeler la situation vécue depuis plusieurs années du côté de la place Flagey, élue à l’époque place la plus taguée de Belgique. " C’est un lieu qu’on nettoie de façon récurrente depuis des années, soupire le porte-parole de Bruxelles Propreté. Ces tags reviennent systématiquement. Cela pose un problème en termes de propreté et de perception de la ville."L’agence régionale souligne également la pénibilité de la tâche de nettoyage qui, par sa récurrence, prend des allures de Mythe de Sisyphe. "Les personnes qui nettoient ont envie que le lieu reste propre. C’est démotivant."

Sur les réseaux sociaux, la Ville de Bruxelles en prend pour son grade, accusée d’être responsable de la situation. La critique ne passe pas auprès de l’échevine Zoubida Jellab (Écolo), en charge de la propreté publique:"On pointe la Ville. Mais le bâtiment en question appartient au fédéral! La situation nous attriste et on intervient déjà beaucoup. Mais la Ville ne peut pas pallier les manquements de toutes les autres institutions."

Allons donc voir du côté fédéral… Le secrétaire d’État Mathieu Michel (MR), en charge de la Régie des bâtiments, rappelle que le fédéral dépense 20 000€ par an pour nettoyer le site du Mont des Arts. Trois à quatre fois par an, une équipe intervient. " On ne sait pas nettoyer tous les jours. Dès qu’on enlève des graffitis, on en profite pour remettre des peintures anti-tags, ce qui rend plus facile le nettoyage", souligne le secrétaire d’État.

Le fédéral serait-il prêt à augmenter l’enveloppe? " On peut, mais ça serait un plâtre sur une jambe de bois. Il faut une solution structurelle. C’est un endroit important pour la capitale de l’Europe, une véritable carte de visite."

Le MR veut un garde en permanence... Qui va payer?

Député bruxellois et ancien échevin, David Weytsman (MR) appelle la Ville à engager un " gardien de parc" présent en permanence et assermenté, comme on en voit dans d’autres espaces verts bruxellois."L’idée est excellente. Une présence dissuasive a tout son sens", confirme Mathieu Michel. Notons toutefois qu’à la différence du grillagé square du Petit Sablon, le Mont des Arts reste accessible en permanence, couvre une immense surface et regorge de recoins et d’alcôves. Placer un garde en permanence (24 heures sur 24 et sept sur sept) coûterait l’équivalent de trois ou quatre équivalents temps plein… À la charge de qui?

De même, rappelons-le, dans une des galeries aujourd’hui couvertes de dessins, des surfaces dédiées aux tags ont autrefois été instaurées à l’initiative des instances locales… Une fausse bonne idée? Un manque de communication? Force est de constater que l’espace "légal" n’existe plus et se confond avec le reste du décor orné de dessins illégaux.

Enfin faut-il encore relancer le sempiternel débat: tag ou art urbain? Vandalisme ou expression culturelle? On laissera aux lecteurs et aux promeneurs du Mont des "Arts" le soin de décider. Il n’empêche que l’une des vitrines touristiques de Bruxelles reste souillée quasiment en permanence, en partie à cause de la lasagne institutionnelle belge et, surtout, de l’incivilité des tagueurs, bien sûr.