Farid répond à votre question météo: retour du soleil ce lundi matin?

La question du jour est posée par Claudia, de Bruxelles: "Salut Farid, tu penses que je peux compter sur un beau soleil ce lundi à Bruxelles pour ma balade matinale? Merci d’avance!". Farid répond et donne ses prévisions du jour en Belgique.

Salut Claudia, j’espère que tu as passé un bon week-end malgré le vent! Je te rassure: le soleil sera bien présent ce lundi avec même de larges éclaircies à Bruxelles et moins de vent. Durant l’après-midi, quelques cumulus, mais toujours beaucoup de soleil avant l’arrivée de nuages fin d’après-midi par la côte. Il fera froid le matin avec une petite gelée au sol, mais les températures seront de saison en journée avec 7-8°C sur la capitale. Pour la suite, une goutte de bruine mardi, puis les 4 saisons pour la deuxième partie de semaine avant un week-end de nouveau doux et anticyclonique. À confirmer.

Et sur le reste du pays?

Une puissante dorsale va éjecter ce système perturbé et le soleil fera son grand retour avec un vent beaucoup moins soutenu ne dépassant plus 35 km/h en rafales. Je prévois un ciel bien bleu sur presque tout le pays hormis l’extrême est jusqu’au Limbourg, où les nuages bas traîneront encore le matin (cantons de l’est et haute Ardenne également). Au fil des heures, la grisaille se morcellera aussi sur ces régions mais les nuages resteront présents près de la frontière allemande. Ailleurs, beaucoup de soleil et peu voire pas de nébulosité.

L’après-midi, cela devrait rester assez ensoleillé avec l’un ou l’autre cumulus de beau temps surtout vers le sud, mais il s’agira d’une superbe journée! Le vent soufflera de secteur ouest jusque 35 km/h et les maxima atteindront 7-8°C en plaine et 2°C sur les sommets où la neige fondra rapidement. Fin d’après-midi, des nuages élevés puis moyens reviendront des Flandres nous offrant certainement un beau coucher de soleil rouge orangé.