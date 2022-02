Pays de Charleroi: des travailleurs locaux dans les nouveaux commerces

Ville de Fontaine-l’Évêque, PCS et Mirec collaborent pour trouver de l’emploi aux chômeurs locaux dans les nouveaux commerces.

Depuis quelques années, les nouveaux commerces ne cessent de s’implanter sur le sol de Fontaine-l’Evêque, une aubaine pour les citoyens en recherche d’emploi.

Les autorités communales ont bien compris que l’activité économique générée sur fontaine devait en priorité bénéficier aux habitants de la région. À la tête d’un échevinat attentif à la problématique de l’emploi, Sophie Mengoni se réjouit du travail de proximité réalisé par différents opérateurs."Depuis quelques années nous travaillons en étroite collaboration avec la Mission régionale pour l’insertion et l’emploi à Charleroi (Mirec). De bons exemples sont le Burger King et l’Intermarché de Forchies. Nous avons donné pour mission à la Mirec de sélectionner exclusivement des candidats de la région. Une fois cette étape réalisée, la liste des candidats potentiels a été soumise aux différents employeurs." De cette manière c’est une trentaine de personnes, en particulier les jeunes gens, qui ont trouvé un emploi chez Burger King.

Outre les présélections pour les employeurs qui décident de s’installer à Fontaine, la collaboration avec la Ville et la Mirec se fait également au niveau du placement des travailleurs dans les entreprises du grand Charleroi."Nous avons choisi de proposer à la population de rencontrer une job coach de la Mirec une fois par semaine au Point 9. Chaque commune peut bénéficier de l’accompagnement de la Mirec à la fréquence souhaitée mais nous avons choisi d’assurer une plus grande présence dans notre commune. Chaque personne qui est en recherche d’emploi peut prendre rendez-vous. Elle sera reçue, son C.V. examiné et au besoin retouché. A partir de là c’est véritablement une opération de placement qui commence. En effet, la Mirec possède un portefeuille d’entreprise désireuse d’engager du personnel. Sur base du C.V. et des compétences du candidat, il sera aiguillé vers l’entreprise adéquate."

La transformation du Briko Dépôt en Brico Plan It sera aussi l’occasion de recruter du personnel en plus de celui qui passera d’une enseigne à une autre. Les nouveaux commerces qui s’y implanteront seront également pourvoyeurs d’emplois au niveau local.

Le nouveau zoning à venir le long de la N90 est aussi à envisager pour la création d’emplois."Sur ce site nous avons aussi choisi de travailler avec Igretec. Nous allons faire une séance d’info à destination des grandes entreprises du coin et des investisseurs potentiels afin de leur redonner les conditions d’acquisition des parcelles. Au fur et à mesure des installations on fera des opérations emploi toujours avec l’aide de la Mirec. En général, notre taux de demande d’emploi est inférieur à celui du grand Charleroi," conclut Sophie Mengoni.