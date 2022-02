Le RWDM s’impose sous le déluge à Virton et prend la deuxième place

Le RWDM a fait une belle opération en haut du classement de la D1B en venant à bout de l’Excelsior de Virton dimanche après-midi (0-1).

Sous une pluie battante et dans des conditions climatiques compliquées, il était difficile de jouer correctement au football au Stade Yvan Georges et il fallait un but de Gilles Ruyssen, attentif sur un coup-franc mal repoussé par Anthony Sadin, pour débloquer la situation (20e).

Ce match marquait les retours sur les terrains de football d’Hervé Kagé (sorti à la mi-temps 88e) et de Geofffrey Mujangi-Bia (entré à la 74e) du côté de Virton.

Au classement, le RWDM (32 points) s’empare de la deuxième place de la D1B grâce à la défaite de Waasland-Beveren face à Mouscron samedi (3-0). Les Molenbeekois sont désormais en position de barragiste pour la montée de D1A et comptent 6 points de retard sur Westerlo qui a deux matchs de retard. Virton est toujours dernier de D1B avec 14 unités.