Tour de Valence: le dernier sprint pour Jakobsen, Vlasov empoche le général devant Evenepoel

Alexander Vlasov (BORA-hansgrohe) a remporté le Tour de la Communauté de Valence cycliste (2.Pro) à l’issue de la 5e et dernière étape - un court tronçon de 91,5 km entre Paterna et Valence - gagnée dimanche par le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl).

Le Russe de 25 ans, qui a dépossédé Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) de son maillot de leader vendredi à la faveur d’une victoire autoritaire dans l’étape reine, a facilement conservé son paletot jaune lors d’une journée dédiée aux sprinteurs.

Les quatre fuyards du jour, les Italiens Vincenzo Nibali et Manuele Boaro (Astana Qazaqstan Team) ainsi que les Espagnols Jonathan Lastras (Caja Rural - Seguros RGA) et Gotzon Martin (Euskaltel - Euskadi), ont été repris à 13 bornes du but, laissant place au sprint final tant attendu.

L’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a pris les choses en main, laissant les commandes du peloton à Evenepoel jusqu’à la flamme rouge. Emmené par Yves Lampaert puis Michael Morkov, Jakobsen a une nouvelle fois fait étalage de sa puissance. Vainqueur de la 2e étape et enfermé au sprint samedi, le Néerlandais a devancé l’Italien Elia Viviani (INEOS Grenadiers) et le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché - Wanty Gobert). Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) a terminé 4e et premier Belge. C’est la 27e victoire en carrière pour le sprinteur néerlandais de 25 ans, également vainqueur du classement par points.

Vlasov a décroché la 8e victoire de sa carrière, la première au général d’une course à étapes. Il termine devant Evenepoel et l’Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers).