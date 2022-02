Union Saint-Gilloise: une bonne tête de championne

Forte du dix sur douze signé contre quatre ténors, l’Union s’avance plus que jamais en favorite pour le titre, avec dix points d’avance sur l’Antwerp. En toute décontraction.

L’Union Saint-Gilloise a réussi ses examens de début d’année 2022 avec la manière, en prenant coup sur coup le dessus sur Genk (2-1), Bruges (0-0), Anderlecht (1-0) et, ce samedi, l’Antwerp (0-2). Le promu est favori pour le titre, même s’il jure qu’il n’y pense pas déjà.

10/12: vivement les playoffs

Les quatre cols hors catégories qui se profilaient face à l’Union ont été franchis avec panache par l’équipe bruxelloise. Après avoir battu Genk et Anderlecht chez elle et signé un beau 0-0 à Bruges, elle a dominé l’Antwerp au Bosuil, samedi, avec deux buts de son goleador retrouvé (0-2). Mazzù voulait voir son équipe faire mieux que le quatre sur douze de la phase aller contre les mêmes adversaires : il a été servi. Tant dans la manière que dans les chiffres. Aucune des équipes qui constituaient le top 4 la saison passée n’est parvenue à faire déjouer le leader, ni, au moins, à lui faire perdre la tête l’espace d’une mi-temps. "Je pense qu’on mérite encore plus de respect, avance Deniz Undav. On sait que tout le monde se demande quand on va tomber; c’est une source de motivation à chaque match : ce ne sera pas aujourd’hui."

Avec ce bilan de dix sur douze, l’Union comptabilise soixante points. Union, soixante. Elle a creusé l’avance sur les poursuivants et envoyé un message fort à la concurrence: elle est prête pour les gros rendez-vous des champions playoffs. Il faudra faire fort pour la déloger de cette première place. L’Union a tout en mains pour être sacrée le 22 mai.

Une défense de n°1

Nouvelle clean-sheet, pour Moris. Photo News Parmi la multitude de chiffres impressionnants du parcours de la RUSG, il en est un qui illustre particulièrement sa solidité et son collectif : celui des buts encaissés. Anthony Moris, qui ne s’est à nouveau pas retourné samedi, a seulement encaissé un penalty, lors de ces fameux quatre derniers matchs. Si on élargit un peu le champ, on notera que l’Union n’a carrément pris qu’un goal sur ses six dernières sorties. La meilleure défense de D1A a encore franchi un pas, ces dernières semaines. “C’est pour cela qu’on forme une telle équipe”, insiste Undav, meilleur buteur et premier défenseur, à l’image des trois fautes commises samedi, plus gros total de son équipe. “On défend tous ensemble. Quand on passe un moment plus dur, comme contre Anderlecht, c’est important de garder le zéro. C’est notre objectif premier, car on sait qu’on pourra toujours bien marquer un but.”

Les titres se construisent souvent sur une assise défensive solide. Et celle de l’Union l’est particulièrement.

La maturité, malgré l’inexpérience

C’est presque un paradoxe, mais il explique pour beaucoup le parcours unioniste : le promu n’a pas l’expérience du tout haut niveau belge, mais ne manque certainement pas de maturité. Son début d’année 2022 lui a permis de révéler à tous, et probablement à elle-même, combien elle sait gérer tout ce que son statut charrie. La rencontre de samedi en a été l’exemple le plus frappant, même si le 0-0 ramené de Bruges ou la victoire contre Anderlecht en étaient déjà de bons témoignages. C’est simple: ce sont les Anversois qui se sont énervés, qui ont perdu le fil. Les Unionistes ont su répondre au défi physique du Great Old, commettant même plus de fautes que leur adversaire (13 à 8), mais sans voir rouge. C’est Butez qui a été averti pour avoir pris l’arbitre par les épaules, juste après le 0-2; c’est Frey qui a reçu une jaune en toute fin de match pour un coup de coude sur Nieuwkoop. À l’Union, seul Van der Heyden a pris une carte pour une faute dans le jeu, alors que Moris a été jauni pour gain de temps et Undav, pour avoir célébré avec trop de véhémence son but.

Il n’y a aucune pression dans le vestiaire, on joue avec insouciance, mais maturité

Jamais les Jaune et Bleu n’ont paniqué, ni après une première période passée à dominer sans marquer, ni quand l’Antwerp a poussé pour tenter de faire 1-1. Le promu a donné la leçon au matricule 1, à cet égard.

"On dit qu’on n’a pas l’expérience, mais en fait, beaucoup de joueurs évoluent avec maturité, comme Teuma, Nielsen, Burgess, insiste Guillaume François. On aurait pu croire que la chance était passée en première mi-temps et qu’elle ne reviendrait plus. Mais on est resté calme et on a bien géré les situations. Cela vient du fait qu’il n’y a aucune pression dans le vestiaire. On arrive à ne pas trop se prendre au sérieux et à continuer à jouer avec insouciance, mais avec maturité."

Felice Mazzù a noté les progrès de son équipe à ce niveau : "C’était un sujet de conversation entre nous, en stage et au début du mois de janvier. J’avais dit aux joueurs qu’il faudrait avoir plus de maturité, encore, qu’au premier tour. Réussir à montrer cela, à l’Antwerp, avec un public chaud, dans une atmosphère peu évidente… Oui, mes joueurs ont surtout grandi dans ce domaine-là. C’est ce qui fait qu’on a réussi un mois de janvier comme celui-ci. En termes de contenu, d’organisation, d’envie de garder le zéro derrière. Réussir cela, c’est un signe d’intelligence et de beaucoup de maturité."

Un statut de favori qui les fait sourire

C’en est devenu amusant. Voir Felice Mazzù méticuleusement décoller l’étiquette de favori que tous ses interlocuteurs s’attachent à lui plaquer sur la casquette. Samedi, encore, Brian Priske a pris la succession de Simon Mignolet et Vincent Kompany, en affirmant que l’Union était la candidate numéro un au titre. Une question posée et reposée encore par des journalistes anversois médusés par le promu. Le sourire ne quitte pas les lèvres du T1 des Bruxellois, qui répond, invariablement : "Non, je n’ai pas envie de dire qu’on joue le titre. Aujourd’hui, le seul objectif est de se qualifier pour les playoffs 1. Tant que ce n’est pas fait, je tiendrai le même discours. Et quand on sera qualifiés, l’objectif sera de prendre du plaisir contre trois grosses équipes, d’acquérir une nouvelle expérience pour nous, qui venons de D2."

Quelle pression? BELGA Mazzù ne va pas changer une approche qui a très bien fonctionné jusqu’ici. Même avec dix points d’avance. "Si vous estimez que nous sommes candidats au titre, on ne peut que l’accepter. Mon collègue (NdlR : Brian Priske) le dit également, donc on l’accepte… mais on n’est pas obligé d’être d’accord. On sait que la pression peut monter si on ne gère pas bien notre communication, et notre communication, à ce jour, c’est se qualifier pour les playoffs 1, point final."

L’Union est probablement devenue favorite pour le titre, c’est certain, surtout après cet enchaînement, mais elle ne pose sa candidature à rien du tout. C’est là toute la différence et elle n’est pas juste sémantique. En rêve-t-elle secrètement dans un coin de la tête? C’est certain. Même si Mazzù assure que le club "n’a pas encore l’ambition d’être champion, aujourd’hui". On se permet d’en douter, mais on ne peut que comprendre la ligne de conduite du capitaine du navire.