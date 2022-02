Un nouvel outil carolo pour faire éclore des projets en sciences de l’ingénieur

Au sein d’A6K, un nouveau projet Advanced Engineering Accelerator (AECC) a vu le jour pour "structurer, challenger et booster son projet dans le domaine des sciences de l’ingénieur".

Comment faire naître davantage de projets "engineering" à Charleroi autour de l’outil A6K, qui vise à placer le Pays Noir sur la carte du digital? C’est ce que propose l’AECC, avec un accompagnement "hands-on". Entre un cabinet de conseil (thinking), un start-up studio (doing) et une boutique M&A (funding), l’AECC offre une série de "compétences complémentaires" aux entrepreneurs pour accélérer leur croissance et leur financement.

Le Boost Engineering Fund, à côté, permet d’avoir jusqu’à 100 000€ de prêt convertible (remboursable à terme avec intérêt ou convertible en parts de l’entreprise). Par exemple eDock, qui déploie et opère des stations de parking connectés pour vélos et trottinettes électriques, ou Renewind, qui propose des sortes d’éoliennes de toiture pour compléter les panneaux solaires, ont tous les deux déjà bénéficié de ce type de prêt.

Le choix de l’emplacement (A6K) n’est pas anodin, selon Maxime Vuckovic, directeur de l’AECC. "Dans le développement de son projet, il ne faut jamais sous-estimer l’importance du réseau, des relations interpersonnelles et des interactions à côté de la machine à café. Il était donc primordial pour nous de venir s’installer dans l’espace A6K, aux côtés de grands industriels, des centres de recherche, des pôles de compétitivité et des universités qui travaillent sur les projets de R&D en sciences de l’ingénieur."

L’accélérateur AECC a été fondé par Sambrinvest, ULB Dev et EEBIC Ventures. Duferco et Fidic participent en plus au Boost Engineering Fund.