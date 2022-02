Conditions salariales: CSC et le SLFP rendront visite au Premier ministre et aux Vice-premiers cette semaine

Les syndicats chrétien et libéral sont insatisfaits des négociations actuellement au point mort avec la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter. BELGA

Les représentants CSC et SLFP des fonctionnaires fédéraux comptent faire pression sur les cabinets du Premier ministre et des Vice-premiers ministres, au cours de la semaine qui commence pour obtenir de meilleures conditions salariales. Ils ont annoncé cette démarche, dimanche, dans la perspective du contrôle budgétaire, disant espérer que le gouvernement débloquera des fonds pour répondre à leurs demandes.

Le 22 décembre, la CSC et le SLFP avaient déjà déposé un préavis de grève pour les fonctionnaires fédéraux, effectif pour une durée indéterminée à partir du 14 janvier. Leurs revendications portent notamment sur la mise en place d’un treizième mois, l’octroi de chèques repas et une revalorisation des barèmes qui n’a plus existé, selon eux, depuis 20 ans.

De son côté, la CGSP n’a pas souhaité mettre en place de plan d’actions avant le contrôle budgétaire de février.

Les syndicats chrétien et libéral sont insatisfaits des négociations actuellement au point mort avec la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen) sur une augmentation du pouvoir d’achat des fonctionnaires.

Pour l’instant, il n’y a pas eu de véritables actions. Selon les syndicats, la ministre De Sutter s’est engagée, à la fin du mois de janvier, à mettre leurs attentes sur la table du gouvernement lors du prochain contrôle budgétaire.

Au cours de la semaine prochaine, la CSC et le SLFP rendront visite aux cabinets du Premier ministre et des vice-Premiers ministres, ainsi qu’aux sièges de plusieurs partis.

Lundi matin, ils commenceront par le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld), où ils se rendront avec une délégation restreinte d’une dizaine de personnes.

On ignore pour le moment si le Premier ministre ou son cabinet les recevront.

Selon Johan Lippens de l’ACV, l’aile flamande de la CSC, les vice-premiers ministres De Sutter, Van Peteghem (CD&V) et Gilkinet (Écolo) ont déjà indiqué qu’ils souhaitaient recevoir brièvement les syndicats.

Des actions du personnel ne sont pas à l’ordre du jour pour l’instant, mais elles pourraient être organisées rapidement si le contrôle budgétaire ne donnait rien en ce qui concerne les fonctionnaires fédéraux. "Le préavis de grève est toujours ouvert, il n’a pas encore été retiré", a souligné Johan Lippens.