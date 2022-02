Le Club Bruges, réduit à 9 dans les arrêts de jeu, battu 1-2 par La Gantoise

Vainqueur 0-1 mercredi de la demi-finale aller de la Coupe de Belgique à Gand, le Club Bruges a perdu 1-2 la Bataille des Flandres dimanche dans un nouveau duel avec La Gantoise dans le cadre de la 26e journée de championnat.

Grâce à Andrew Hjulsager (36e) et Tarik Tissoudali (67e), les Buffalos sont sixièmes (40 points). Bruges, qui a terminé à neuf suite aux exclusions d’Eder Balanta et Noah Lang (90e+6), reste troisième (48 points) à douze unités de l’Union (1er).

Photo News Alfred Schreuder a titularisé Tajon Buchanan, de retour du Canada, et la nouvelle recrue Denis Odoi, qui était monté au jeu en Coupe. Le coach brugeois a laissé sur le banc Lang, disponible après son infection au coronavirus, et a sélectionné pour la première fois Sargis Adamyan. À Gand, Hein Vanhaezebrouck a fait un cadeau à Davy Roef en l’alignant le jour de son 28e anniversaire. Le coach gantois a aussi offert sa première titularisation à Jordan Torunarigha, le défenseur prêté par le Hertha Berlin, et a préféré Laurent Depoitre à Darko Lemajic.

La première action intéressante a été signée par Buchanan, qui a vu son tir détourné en corner (2e). S’il construisait bien son jeu, le Club ne s’approchait pas de Roef, qui n’a éprouvé aucun problème à bloquer un envoi de Mats Rits (12e). Par contre, Simon Mignolet a dû mettre les poings pour empêcher Tissoudali de surgir au second poteau (23e). Dans la foulée, les Brugeois ont élevé le rythme et Julien de Sart a effectué deux interventions indispensables devant De Ketelaere pour l’empêcher de marquer (30e, 33e). Mais sur un contre, Depoitre a dévié le ballon pour Tissoudali, qui a filtré un centre en direction de Hjulsager seul devant le but (36e, 0-1).

Il fallait que le Club bouge davantage devant. Dans cette optique, Schreuder a sorti au repos Ruud Vormer et Bas Dost pour Andreas Skov Olsen et Adamyan (46e). Cela n’a pas empêché les Brugeois de connaître des soucis au point que leur coach a effectué deux nouveaux changements avec Buchanan et Rits, qui ont cédé leur place à Lang et Balanta (63e). Cette manoeuvre a été mise en échec par Depoitre, qui a permis à Tissoudali d’inscrire son onzième but de la saison (67e, 0-2) et honorer la mémoire de Rayan, l’enfant décédé au fond d’un puits au Maroc. BELGA

Le match s’est alors emballé: après une parade de Mignolet sur un coup franc de Vadis Odjidja (71e) et un arrêt de Roef sur une frappe d’Adamyan, Charles De Ketelaere a encore augmenté le suspense en surgissant au premier poteau sur corner (77e, 1-2). Mais à la place des buts, les Brugeois ont enregistré les exclusions de Balanta (2 jaunes) et de Lang (90e+6) dans les arrêts de jeu.