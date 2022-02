Tarik Tissoudali rend hommage au petit Rayan sur le second but gantois (vidéo)

Le Marocain a écrit le nom du petit garçon marocain décédé après une chute dans un puit cette semaine.

Le Maroc est en deuil depuis ce samedi soir et la confirmation de la mort du petit Rayan, 5 ans, décédé après avoir été bloqué une semaine dans un puit. Les hommages sont nombreux depuis lors à travers le monde.

👏 | Tarik Tissoudali a tenu parole et a rendu hommage au jeune Rayan. 🇲🇦🙌 #CLUGNT pic.twitter.com/viCcuZZUct — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 6, 2022

En Belgique, lors du match entre le Club Bruges et Gand, le joueur gantois Tarik Tissoudali a rendu hommage au petit garçon après avoir inscrit le second but des siens.