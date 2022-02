Fortes pluies: la Vesdre en pré-alerte de crue, des rapides montées des eaux annoncées

Le système d'alerte wallon a mis le bassin de la Vesdre en état de pré-alerte de crue. Des débordements localisés sont possibles.Prudence dans les zones sinistrées de la Vesdre et de la Hoegne.

Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques met en garde ce dimanche:

Vu les prévisions de précipitations, le seuil de pré-alerte du bassin de la Vesdre sera dépassé dans l'après-midi de ce dimanche 6 février.



Les quantités les plus importantes seront observées sur les hautes Fagnes.



Les précipitations les plus intenses sont attendues dans l'après-midi et des montées rapides des niveaux seront observées.



Des débordements localisés sont possibles et il convient de rester vigilant dans les zones sinistrées de la Vesdre et de la Hoegne.



Les barrages de la Vesdre à Eupen et de la Gileppe ont des réserves suffisantes pour capter les pluies sur leurs bassins versants.