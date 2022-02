Un immeuble inhabitable à Koekelberg, à la suite d’un violent incendie de toiture

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche peu après 02h00, pour un important incendie de toiture dans un immeuble de trois étages situé rue De Neck à Koekelberg. Lorsque les pompiers sont arrivés, les flammes traversaient le toit.

Ils ont pu éviter in extremis une propagation de l’incendie vers les autres habitations. Le bâtiment sinistré est quant à lui inhabitable.

"Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils se sont trouvés devant un incendie pleinement développé dans les combles et la toiture. Il y avait un fort dégagement de fumée dans la rue", a décrit Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Les habitants ont pu sortir à temps de l’immeuble. Ils n’étaient pas blessés, mis à part une personne légèrement brûlée et qui a été soignée sur place. Le bâtiment est inhabitable, le gaz et l’électricité ont été coupés. Quant à l’origine du feu, elle reste encore à déterminer", a poursuivi le porte-parole.

Les pompiers sont restés environ deux heures sur place, avec deux auto-échelles et deux auto-pompes, pour les travaux d’extinction et de déblaiement, et pour surveiller une éventuelle reprise du feu. "Grâce à notre intervention rapide, une propagation vers les bâtiments voisins a pu être évitée", a encore souligné Walter Derieuw.