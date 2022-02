Excel Mouscron: "Notre match le plus abouti, c’était de la géométrie", se réjouit Jeunechamps

Le coach était ravi de l’état d’esprit affiché par ses troupes face à Waasland (3-0). La variation tactique a parfaitement fonctionné.

Pour remédier à la suspension d’Angiulli, José Jeunechamps a accordé sa confiance à Joachim Carcela. Ce dernier, qui avait pris place à gauche alors que Tainmont allait à droite, l’a remercié en ouvrant le score d’une frappe opportuniste. Le coach pouvait se réjouir de voir sa tactique fonctionner parfaitement. "On a fait l’un de nos meilleurs matchs depuis que je suis revenu. C’est certainement le plus abouti au niveau des courses, des duels et de l’organisation. Le plan de jeu a été plus que respecté. Tactiquement, c’est un match comme je les aime. Quand cela se déroule de la sorte, c’est de la géométrie. Cela a amené une très grande maîtrise".

Surpris rapidement au RWDM, Mouscron voulait éviter un tel scénario. Après trois minutes, il comptait déjà deux tirs non-cadrés. "On n’avait pas prévu de mettre une telle pression avec la montée. Mais les gars l’ont bien fait. Ils se sentaient bien comme cela donc on les a laissés faire. Grâce à cela, on a empêché la construction adverse. On a également appris de nos erreurs. On avait déjà mené 2 fois 2-0 à la pause contre Westerlo et Deinze. On avait été chaque fois repris. On en a discuté à la mi-temps. On a su tuer le match avec le 3e but".

Une telle prestation prouve en tout cas que le REM aurait pu espérer autre chose cette saison sans les ennuis extra-sportifs. " Cela prouve que le groupe n’a pas été trop mal constitué. Jouer la tête en ayant connu autant de soucis, c’est très difficile. Mais je suis convaincu que c’était possible. On aurait pu le faire avec ce groupe. Mais voyons le positif. C’est de bon augure pour la suite. Cela montre qu’il ne faudra pas tout chambouler. Quand il y aura un nouveau propriétaire, et on sent que les choses vont dans le bon sens, il y aura des bases concrètes et solides".