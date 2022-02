JO 2022: Thibaut de Marre rattrapé dans le skiathlon remporté par le Russe Alexander Bolshunov

Thibaut de Marre n’a pas terminé le skiathlon, dimanche au Centre national de ski de fond de Zhangjiakou.

Le Grenoblois de naissance qui dispute à 23 ans ses premiers Jeux n’a pu aller au terme des 15 km en style classique et 15 km en style libre de la première épreuve masculine de ski de fond aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. Il a concédé un tour de retard après le 20e kilomètre. Il a été classé officiellement 54e.

Il est vrai que le Russe Alexander Bolshunov a survolé la compétition dans la seconde moitié de la course. Le champion du monde de skiathlon 2021 est ainsi devenu champion olympique pour la première fois de sa carrière après ses quatre podiums (trois en argent et un en bronze) il y a quatre ans en Corée du Sud. Son compatriote Denis Spitsov a pris la médaille d’argent à 1:11.0. Le Finlandais Iivo Niskanen enlève la médaille de bronze à 2:00.2. Les Norvégiens ont dû se contenter des 4e et 5e places avec Hans Christer Holund relégué à 2:30.9 et Paal Golberg qui a concédé 2:52.5.

Parti prudemment de Marre occupait la 58e place après 7,5 km, position qu’il conservait au tiers de l’épreuve (km 10). À mi-parcours, au changement de matériel (skis et bâtons), le seul représentant belge en ski de fond dans ces JO pointait en 55e position à 5:37.2 du leader russe Alexander Bolshunov. Il gagna une place au passage des deux tiers de la course (54e) avant de devoir s’arrêter après avoir été "lappé".

Thibaut de Marre participera encore dans ces Jeux aux épreuves de sprint (le mardi 8), et au 15 km classique (le vendredi 11) avant peut-être le 50 km libre (le samedi 19) s’il se qualifie.