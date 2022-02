Météo: dimanche sous la pluie et le vent, retour d’un temps sec lundi

La pluie arrosera l’ensemble de la Belgique dimanche en début de journée, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin du matin.

L’est du pays sera particulièrement touché. Le temps deviendra plus changeant sur l’ouest et le centre durant l’après-midi, mais des averses hachureront tout de même le ciel, parfois accompagnées d’un coup de tonnerre.

Les maxima seront compris entre 5°C dans les Hautes Fagnes et 10°C sur l’ouest du pays. Le vent de sud-ouest sera quant à lui assez fort à fort, par moments même très fort en bord de mer. Les rafales pourront atteindre 80 à 90 km/h, voire localement légèrement plus. L’IRM a émis une alerte jaune concernant le vent pour l’ensemble du territoire, de dimanche à 05h00 jusqu’à lundi à 01h00.

Lundi, le temps redeviendra plus calme. La nébulosité sera encore variable en matinée du nord-est au sud-est du pays avec quelques averses — hivernales en Ardenne. Sur l’ouest et le long de la frontière française, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Ces dernières gagneront en cours de journée toutes les régions avec quelques voiles d’altitude. Le mercure atteindra 2°C dans les Hautes Fagnes et 8°C en plaine.