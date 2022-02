Louvain empoche les trois points à Ostende (1-3)

Les Louvanistes ont dominé Ostende et profitent du nul du Standard pour monter à la douzième place.

Oud-Heverlee Louvain a empoché les trois points lors de son déplacement à Ostende (1-3). Les Universitaires ont mené de deux longueurs grâce aux buts de Levan Shengelia (0-1, 34e) et Sory Kaba (0-2, 48e) avant que le KVO ne réduise l’écart via Maxime D’Arpino (1-2, 56e). À peine entré en jeu, le rapide Mousa Al-Tamari a profité d’un assist de Xavier Mercier pour sceller l’issue du match (1-3, 85e).

Dans l’autre match qui a eu lieu en même temps, le Standard et le Cercle se sont quittés sur un nul (1-1). Au classement, le Cercle s’accroche à sa 8e place avec 35 points. Louvain (30), le Standard (29) et Ostende (27) se suivent aux 12e, 13e et 14e places.