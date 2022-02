Centre: la température remonte dans les cafés depuis les dernières règles Covid

Certains cafetiers du Centre observent une once de progression de la fréquentation depuis la prolongation des heures d’ouverture de leur établissement.

Depuis janvier dernier, le monde de l'Horeca peut rester ouvert jusqu’à minuit au lieu de 23h. Bien que les clients doivent rester assis et ne peuvent être que 6 par table, cette heure d'ouverture supplémentaire amenait un espoir de reprise financière pour les cafetiers du Centre. Certains bars ont effectivement vu une augmentation de leur fréquentation mais ce n'est pas le cas pour tous.

"Nous voyons la différence. Par rapport au passé, il n’y a rien avoir", explique Mehdi Mrakha, patron du pub The Flanagan’s à La Louvière. "En ce qui me concerne, la différence est totale. L’heure en plus ne fait pas tout mais quand les gens savent qu’ils ont une heure en plus pour profiter, cela a changé la donne. J’espère qu’on restera sur cette lignée ce week-end. Nous avons très bien travaillé".

Même constat chez cet autre cafetier de la région du Centre qui pointe néanmoins un manque de sens à cette fermeture précoce. "Il y a une énorme différence parce que de 23h à minuit, c’est l’heure à laquelle les gens consomment le plus. En termes de mesures, l’heure de fermeture à minuit ne convient pas. Il faudrait au moins pouvoir fermer à 1h comme l’année dernière. Finalement, les gens sont déjà sur place donc cela ne change rien pour le covid".

Un point de vue également partagé par Mehdi Mrakha qui reste cependant très craintif par rapport à l’avenir. Les festivités carnavalesques étant arrêtées jusqu’au 1er mars, il y a de grandes chances pour que les événements prévus après cette date soient également annulés. Un énorme manque à gagner pour ces cafetiers du Centre. "Nous sentons la différence avec cette heure en plus, cela aide à appuyer les factures mais il faut que cela continue dans ce sens-là. En plus, nous ne sommes pas sûrs de la tenue du carnaval. I n’y a plus de gros événements non plus. C’est inquiétant... Est-ce que l’année prochaine nous serons encore sous CST? Je reste très inquiet et le commerce reste très fragile. Je me veux positif mais il reste encore beaucoup d’interrogations".

Cette lueur d’espoir n’est pas malheureusement pas partagée par tous les cafetiers du Centre. Malgré une heure d’ouverture en plus, certains ne voient aucune différence quant à la fréquentation de leur café. "Ce n’est pas une heure qui change les choses, nous ne voyons pas de différence", regrette le propriétaire du Comte d’Artois à Chapelle-lez-Herlaimont. "Il n’y a rien qui change. Je ne vais pas dire que j’aime bien ces règles, comme tout cafetier. Moi j’aimerais vraiment arrêter tout cela et recommencer comme avant".

Le constat reste donc en demi-teinte dans la Région du Centre. Bien que la situation se soit améliorée pour les patrons de cafés, il est évident que la fréquentation actuelle des bars ne reflète pas le nombre de clients qui s'y rendaient avant la pandémie. Une perte financière entrainée par la mise en place du Covid Safe Ticket. "Concernant les normes Covid, nous travaillons moins bien par rapport à avant. À partir de novembre et du CST, nous avons vu des chiffres d’affaires s’écrouler", explique Mehdi Mrakha. "Certains restaurateurs n’arrivaient pas au bout du mois. Le week-end c'est ok mais nous travaillons quand même moins bien la semaine. Nous continuons de subir les influences du CST. Les gens n'ont pas changé leurs habitudes de consommation, ils n'ajoutent pas un jour de sortie en plus parce que cela ferme plus tôt".