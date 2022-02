Maldegem: Laurens Sweeck s’impose en solitaire

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen - Bingoal) a remporté ce samedi le Parkcross de Maldegem, septième des huit manches de l’Ethias Cross de cyclo-cross. Le Belge a devancé Eli Iserbyt et le Néerlandais Lars van der Haar.

C’est la 4e victoire de la saison pour le Louvaniste de 28 ans, qui s’est notamment imposé à Hamme. Le champion du monde britannique Tom Pidcock avait renoncé à prendre le départ.

Chez les dames, la Néerlandaise Annemarie Worst, 26 ans, s’est imposée à l’issue d’un long solo devançant ses compatriotes Manon Bakker et Aniek van Alphen. Alicia Franck, premiière Belge, a pris la 4e place devant la Française Marion Norbert Riberolle et la jeune Britannique Zoe Bäckstedt, chamiponne du monde juniore.

La course a été marquée par plusieurs absences, dont les ténors de la discipline. Sanne Cant a dû déclarer aussi forfait la veille de la course en raison d’un test positif au coronavirus. Un test positif qui avait aussi privé Worst des Mondiaux à Fayetteville la semaine dernière.

C’est la deuxième victoire de la saison pour Annemarie Worst après son succès en Coupe du monde à Coxyde fin novembre.