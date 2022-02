JO 2022: Hanne Desmet avance en quarts de finale du shorttrack

Hanne Desmet heureuse de poursuivre sur 500 m: "Encore plus d’expérience de course"

"C’était très excitant", a-t-elle déclaré dans les travées du Palais omnisports de la capitale chinoise. Hanne Desmet s’est qualifiée avec le quatrième temps des athlètes troisièmes de leur série, soit le dernier chrono qualificatif. Son 43.702 lui vaut aussi un nouveau record de Belgique.

"Je savais que cela devait être la tactique: attendre jusqu’à la fin. Je ne suis pas une sprinteuse. Je dois le faire dans le dernier tour", a expliqué Desmet, qui n’a pas vécu une approche idéale aux Jeux en raison de soucis physiques. Elle a longtemps souffert d’un sens de l’équilibre perturbé à la suite d’une commotion cérébrale. Elle a également connu des problèmes au tibia.

La vice-championne du monde du 1.000m considérait le 500m comme une "course d’échauffement". "Je suis quand même heureuse de pouvoir engranger plus d’expérience de course. Je prendrai cela avec moi pour le 1.000m et le 1.500m. Ce sont les distances pour lesquelles je suis ici. Mes tibias me font encore mal, mais en course, tu ne t’en préoccupes pas."