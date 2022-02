L’Allemande Claudia Pechstein entre dans l’histoire en disputant ses 8e JO d’hiver

L’Allemande Claudia Pechstein est devenue la première femme à participer à huit Jeux Olympiques d’hiver de l’histoire, lorsqu’elle a disputé l’épreuve du 3000 m de patinage de vitesse samedi à Pékin.

Pechstein est âgée de 49 ans et fêtera ses 50 ans le 22 février. Elle a franchi la ligne d’arrivée les bras levés et avec un grand sourire sur l’Anneau national de patinage de vitesse de la capitale chinoise. Peu importe que son temps de 4:17.16 soit inférieur de près de 20 secondes à son record olympique de 3:57.70 établi en 2002 à Salt Lake City et dont elle a d’ailleurs été dépossedé ce samedi par la nouvelle championne olympique la Néerlandaise Irene Schouten (3:56.93). Pechstein n’a pu éviter la 20e et dernière place.

Le seul autre athlète à avoir participé à huit Jeux d’hiver est le sauteur à ski japonais Noriaki Kasai.

Pechstein a fait ses débuts aux Jeux d’Albertville en 1992. Elle est l’athlète allemande la plus titrée aux Jeux Olympiques d’hiver avec cinq médailles d’or, deux d’argent et deux de bronze.

Elle a porté le drapeau allemand en compagnie du bobeur Francesco Friedrich lors de la cérémonie d’ouverture vendredi dans le "Nid d’Oiseau" de Pékin.

Pechstein n’était à l’origine sélectionnée que pour la course départ groupé, mais elle a également obtenu une place pour le 3000 m grâce à ses résultats en Coupe du monde.