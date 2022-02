Chiffres Covid en Belgique ce samedi 5 février: le taux de reproduction repasse en dessous de 1, les hospitalisations diminuent

On fait le point sur les chiffres coronavirus pour la Belgique ce samedi 5 février 2022.

Le taux de reproduction du virus est de 0,98, un chiffre en recul de 20%, ressort-il samedi matin des données de l’Institut de santé publique Sciensano. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

Quelque 4.248 personnes positives au Sars-CoV-2 séjournent actuellement à l’hôpital (+11%), dont 430 patients traités en soins intensifs (+17%). Entre le 29 janvier et le 4 février, il y a eu en moyenne 352 patients admis à l’hôpital et positifs au Covid-19, soit une diminution de 1% par rapport à la période de référence précédente.

Cette moyenne était de 364,7 vendredi, 364,4 mercredi, 363,6 mardi, 360lundi, 354,7 samedi et 330 mercredi 26 janvierlorsque le pic de la 4e vague (322 début décembre) avait été dépassé.

Entre le 26 janvier et le 1er février, 38. 081 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit un recul de 27%. Légèrement moins de tests ont cependant été effectués, à savoir 101.431 (-15%). Le taux de positivité est de 43,9% et plus de 99% des cas sont attribués au variant Omicron.

La moyenne des nouveaux cas était montée jusqu’à 52.294 dans le rapport desamedi matin avant d’entamer une baisse, à savoir 47.817 dans celui de mardi matin, 46.481 mercredi matin et enfin 45.446 jeudi.

Au cours de cette période, 33,6 personnes en moyenne sont décédées par jour après avoir été testées positives (+30%).

En ce qui concerne la couverture vaccinale, 77% de la population est entièrement vaccinée et 58% a reçu une dose de rappel.

Ce vendredi 4 février, l’épidémiologiste Steven Van Gucht a affirmé que le pic de la 5e vague du coronavirus est officiellement passé. "Mais la vague n’est pas terminée".

Concernant la vaccination: Pour les ados, la décision des autorités flamandes est tombée ce vendredi après-midi: les ados pourront recevoir une troisième dose de vaccin contre le coronavirus sur base volontaire.

Quant aupersonnel soignant, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, propose désormais que le personnel soignant soit vacciné pour le 1er juillet pour pouvoir encore exercer.