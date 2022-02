Union européenne et secteur aéronautique s’unissent pour atteindre 0 émission pour 2050

Pour les signataires, cela représente dès lors "une véritable avancée".

L’Union européenne, sous la présidence de la France, plus de 200 aéroports européens, dont ceux de Bruxelles, Liège et Charleroi, et de nombreux autres acteurs du secteur aérien européen ont signé vendredi la Déclaration de Toulouse. Dans cette première initiative privée-publique, le "monde entier" est appelé à prendre des mesures pour parvenir à l’objectif de zéro émission dans le secteur de l’aviation d’ici 2050.

Les signataires du document, notamment des représentants de pays de l’Union, "appellent tous les partenaires du monde entier pour travailler ensemble" en vue de la 41e assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI, une agence de l’ONU) convoquée fin septembre, selon le texte.

Réunis à Toulouse, capitale française de l’aéronautique, siège notamment d’Airbus, ils souhaitent qu’à l’OACI, les pays adoptent "un objectif ambitieux à long terme pour l’aviation internationale, à savoir des émissions nettes de carbone nulles d’ici à 2050". Un objectif déjà fixé en juin 2019 dans une résolution d’ACI Europe, l’organisation regroupant les aéroports européens.

Ce texte est également décrit comme "la première initiative conjointe de ce type dans le monde qui aligne toutes les parties prenantes de l’Union européenne sur les principes et actions nécessaires pour décarboner et transformer le secteur européen de l’aviation". Pour les signataires, cela représente dès lors "une véritable avancée".

Le document remarque que de nombreux pays et institutions internationales, ainsi que des groupes fédérant des compagnies aériennes et les industriels de l’aéronautique, soutiennent déjà ce principe du "net zéro" au milieu du siècle.

C’est notamment le cas de l’UE, des États-Unis et de l’Iata, organisation de quelque 300 compagnies aériennes réalisant plus de 80% du trafic mondial. Or certains gros émetteurs comme la Russie et la Chine ont fixé l’échéance à 2060.

La Déclaration soutient l’ambition du secteur d’être neutre en carbone d’ici 2050 et, dans le même temps, s’inscrit dans le plan climatique européen ‘Fit for 55’.

Cet appel, qui n’a pas de valeur contraignante, compte sur un effet d’entraînement pour convaincre d’autres pays, comme le Brésil, l’Inde, l’Afrique du sud ou ceux du Moyen-Orient, avait souligné plus tôt cette semaine le ministre français délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Dans une étape ultérieure, la déclaration est destinée à susciter le dialogue et des actions concrètes. Elle invite l’UE à élaborer un pacte européen pour une aviation sans carbone.

Pour parvenir à la neutralité carbone dans 28 ans, les signataires soutiennent notamment "l’amélioration de la technologie des aéronefs, l’amélioration des opérations, l’utilisation de carburants d’aviation durables, les mesures fondées sur le marché, la tarification du carbone, les incitations financières et le soutien à l’innovation environnementale et climatique dans le secteur".

Ils souhaitent notamment la mise en place "d’étapes intermédiaires efficaces et ambitieuses" pour s’assurer des progrès.

Ils soulignent aussi "l’importance de la coopération internationale au sein de l’OACI pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial", alors que les compagnies s’inquiètent de contraintes différentes selon les zones géographiques, distorsions de concurrence à la clé.

S’ils disent prendre "en compte les attentes croissantes de la société civile en matière de décarbonation des transports, en particulier de l’aviation", les promoteurs de la déclaration ne mentionnent pas une éventuelle limitation ou baisse contrainte du trafic aérien, comme réclamé par des ONG, ni de limites au recours critiqué aux mécanismes de compensation carbone.

Au total, la déclaration a été signée par plus de 35 pays européens et 146 parties prenantes du secteur de l’aviation. Parmi les plus de 200 aéroports signataires, on retrouve ceux de Bruxelles, Charleroi et Liège.

"Depuis plus de dix ans, Brussels Airport s’est engagé à réduire de manière significative ses émissions de CO2. Brussels Airport est déjà neutre en carbone depuis 2018 selon le programme d’accréditation carbone des aéroports d’ACI Europe, et nous travaillons dur pour réduire encore nos émissions", assure ainsi Arnaud Feist, CEO de l’aéroport bruxellois.