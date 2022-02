Laurent Baffie fan des acteurs belges: "Poelvoorde, Damiens et Van Damme sont des génies"

Invité dans l’émission "50 minutes avec" sur LN24 pour présenter son livre "Guide de la répartie", Laurent Baffie a donné son avis sur les acteurs belges: "Des génies".

Laurent Baffie est l’invité de l’émission "50 minutes avec", ce samedi à 19h10 sur la chaîne LN24. Connu pour maîtriser l’art de l’improvisation, l’humoriste a notamment évoqué son livre "Le guide de la répartie".

"Les gens me demandent comment je fais pour avoir une telle répartie. Ce livre est fait pour les aider. J’y ai écrit des réparties de la vie de tous les jours. Par exemple, au restaurant. Un serveur me propose de l’eau et il me demande ‘plate ou gazeuse’. Je lui dit ‘laissez tomber, avec ma femme j’ai les deux’. Le but de ce livre est que les gens puissent répéter ces vannes. Le plus dur dans la répartie c’est d’oser répondre. Avec ce livre, les gens vont se lancer avec les phrases dont ils seront sûrs, puis ils vont oser leurs propres vannes. Ce bouquin est un déclencheur."

Poelvoorde? «Le meilleur acteur au monde»

On lui a aussi présenté trois photos d’acteurs et humoristes belges: Benoit Poelvoorde, François Damiens et Jean-Claude Van Damme. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été élogieux.

"Benoit Poelvoorde est un génie. C’est le meilleur acteur au monde, il a un délire, avec toute la souffrance qui doit aller avec. Donc Poelvoorde… au sommet", a-t-il commencé mimant le sommet d’un geste de la main. "C’est fou, le nombre de génies que vous avez au mètre carré en Belgique. Surtout que vous êtes un petit pays."

Laurent Baffie a ensuite embrayé sur François Damiens qu’il a confessé ne pas trop aimer à ses débuts. "Il m’énervait un peu avec ses copier-coller de mes caméras cachées. Puis j’ai fini par acheter ses DVD, parce que, au risque de me répéter, lui aussi est un génie. Il a une ‘drolerie’, un délire à lui, c’est un immense acteur. Et je comprends qu’il soit pote avec Poelvoorde. Ils sont un peu sur la même planète."

On l’a compris ensuite, Laurent Baffie est aussi fan de Jean-Claude Van Damme que des deux autres. "Je peux écouter ses interviews pendant une heure. C’est un poète, ce mec. C’est aussi un philosophe quand il dit que si tu retires l’air à un oiseau, il tombe. Socrate n’a rien inventé. Platon est largué. Confucius c’est de la merde".