Farid répond à votre question météo: attention au vent, des conditions périlleuses sur les routes ce week-end

La question du jour à Farid est celle de Stella de Gendron (Namur): "Bonjour Farid, je dois me rendre chez mes beaux-parents ce dimanche du côté de Virton. Penses-tu que cela va souffler très fort? Je n’aime pas conduire par grands vents, merci d’avance!". Farid répond et donne ses prévisions pour le week-end

Salut Stella, j’espère que tu vas bien! En effet, j’attends une journée de dimanche très agitée avec le passage d’une perturbation active et accompagnée de fortes rafales. Le phasage avec une branche de courant Jet va accélérer la dynamique et dès le matin, on aura des rafales de 65 à 80 km/h de secteur sud-ouest. Beaucoup d’eau et un fort régime d’averses l’après-midi accompagnées de rafales pouvant ponctuellement atteindre 90-95 km/h. Cela se calmera enfin en soirée avec une diminution des rafales vers 55-60 km/h annonçant un lundi plus calme et le retour des éclaircies. Prudence sur les routes, il faudra adapter sa vitesse...

Et sur le reste du pays?

Enfin, il sera là! Le soleil fera son retour dans un ciel bien dégagé sauf sur l’extrême sud-est où les nuages bas seront nombreux. Une belle matinée partout ailleurs avec de larges éclaircies et un petit voile de cirrus qui dérivera des Flandres jusqu’au centre à la mi-journée.

En cours d’après-midi, encore des nuages bloqués sur le sud-est distillant même une goutte. Du centre à l’ouest de belles éclaircies alternant avec des passages nuageux parfois plus nombreux au fil des heures mais davantage de luminosité. Il fera relativement doux avec 7 à 8°C en plaine mais le vent va se renforcer soufflant déjà jusque 45-50 km/h fin d’après-midi (65 à la mer). Le soir, les premières précipitations aborderont le littoral où ça soufflera déjà jusque 75 km/h et encore 65 sur le centre. Un coup de vent est attendu dimanche avec pas mal de pluie et des rafales atteignant 90 km/h y compris sur le centre, prudence!