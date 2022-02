Rencontre vendredi prochain entre syndicats et direction d’Orpea Belgique

Une rencontre est prévue le vendredi 11 février entre les organisations syndicales et la direction d’Orpea Belgique, annonce vendredi la CNE.

Aux yeux du syndicat chrétien, ce moment sera "capital" pour la suite des relations sociales au sein de l’entreprise, dans un contexte de graves faits de maltraitances documentés par la presse dans des maisons de repos de ce groupe en France. "Il est plus que temps qu’Orpea mette sur la table les conditions indispensables pour garantir le bien-être de ses travailleurs et, par ce fait, le bien-être de ses résidents", insiste l’organisation syndicale.

Depuis plusieurs jours et la parution d’une enquête à charge contre les conditions d’accueil dans des maisons repos françaises du groupe, l’entreprise est dans la tourmente. Plusieurs inspections, dont certaines inopinées, ont eu lieu en Belgique et ont permis d’identifier neuf résidences (trois en Wallonie, quatre à Bruxelles, deux en Flandre) sous surveillance, une en situation très préoccupante et d’autres encore avec des avis mitigés, liste la CNE.

Dans son livre "Les fossoyeurs", le journaliste indépendant Victor Castanet décrit un système où les soins d’hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont "rationnés" pour améliorer la rentabilité de l’entreprise. Et ce alors que les séjours sont facturés au prix fort.

Jeudi, un conseil d’entreprise national s’est tenu au sein d’Orpea Belgique. Le CEO Geert Uytterschaut, également CEO d’Orpea pour l’Europe du Nord, était présent pour réagir à la sortie du livre et évoquer l’impact que celui-ci a sur le groupe.

Dans une communication faite aux travailleurs en interne le 27 janvier, explique la CNE, le groupe précisait que les événements en France "ne concernent en rien Orpea Belgique, ni les résidences". Lors du conseil d’entreprise, les représentants du personnel ont cependant répondu à la direction que la meilleure manière de créer de vives tensions dans le personnel était de continuer d’affirmer que tout allait bien.

La filiale belge du groupe doit se remettre en question sans délai sur tous les aspects de sa gestion, estime ainsi le syndicat chrétien. Le Covid ne peut pas non plus être l’excuse systématique pour justifier tous les problèmes rencontrés sur le terrain, poursuit-il. "Ceux-ci se posaient déjà bien avant la crise, elle n’est venue qu’aggraver les choses."

"Orpea doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses 4.200 travailleurs et cela passera irrévocablement par une amélioration des conditions de travail et salariales du personnel", souligne l’organisation syndicale.

À ses yeux, le discours ne pourra plus se limiter à des "on comprend", "on vous entend", "l’important c’est d’être positif". "Les travailleurs ayant fourni énormément d’efforts depuis des années, et encore plus ces deux dernières."