Tournai: le sous-sol truffé de (mauvaises) surprises (vidéo et photos)

Le chantier inscrit dans le cadre du projet européen de réaménagement du quartier de la gare et de la rue Royale avance bien, mais, sur le terrain, ou plutôt sous ce dernier, il faut composer avec certaines situations, parfois difficiles, héritées du passé. Visite sur le site avec les représentants d’Ipalle.

Si vous vous êtes promené récemment dans le coin, il ne vous aura pas échappé que le chantier de modernisation de la rue Royale (et du parvis de la gare) se poursuit activement sur le tronçon compris entre la rue du Becquerelle et le quai St-Brice, et plus spécifiquement à hauteur de ce dernier.

La phase la plus spectaculaire des travaux effectuée actuellement par la société Eurovia pour le compte de l’intercommunale Ipalle concerne le redimensionnement du réseau d’égouttage (soit 1,115 km d’égouts principaux et 2 km de secondaires pour les particuliers). Le nouvel égouttage mesure jusqu’à 2 m de diamètre aux endroits les plus larges. EdA

Dont cet ouvrage de 2 m de diamètre (pour ses sections les plus importantes) destiné à remplacer l’ancien pertuis fait de briques et de mortier en milieu de voirie.

Un véritable travail de mineur comme jadis...

Comme on le lira plus loin, travailler le sous-sol tournaisien n’est certainement pas une sinécure. Celui-ci est, en effet, truffé de canalisations et/ou de câbles en tous genres posés par divers impétrants au fil du temps. Pas facile, à certains endroits, de passer sous les câbles et tuyaux posés par les impétrants par le passé. De plus, on ignore parfois si certains d’entre eux servent encore à quelque chose… EdA

À Tournai, une difficulté supplémentaire se pose à hauteur de la jonction entre le réseau nouvellement posé à la rue Royale et celui qui existe déjà au niveau du quai Saint-Brice. Il faut ici à la fois rejoindre l’égouttage aboutissant à la station d’épuration de Froyennes et préserver la fonctionnalité d’un pertuis longeant le quai et permettant aux eaux de ruissellement de se déverser dans l’Escaut (en aval de l’écluse de Kain) en cas de (très) fortes pluies.

Beaucoup l’ignorent mais ce type d’ouvrages existe ici tant sur la rive gauche que sur la rive droite de l’Escaut, les deux pertuis étant reliés par un siphon passant sous le fleuve, entre les ponts Delwart et des Roulages. Le pertuis qui conduit les eaux de pluie en surplus (non visible sur cette photo) est posé tant sur la rive gauche que sur la rive droite de l’Escaut où il reçoit aussi les eaux du rieu d’Amour en cas de débordement. Un siphon passe sous le fleuve entre les ponts Delwart et des Roulages pour permettre le passage de l’eau d’une rive à l’autre. EdA

Pour faire simple, on dira qu’il était impossible d’envisager une ouverture de voirie classique du côté du quai Saint-Brice afin d’assurer la jonction du réseau d’égouttage avec celui de la rue Royale en raison de la présence de trop nombreuses canalisations et câbles posés anarchiquement dans le sous-sol par divers impétrants. Pour atteindre la canalisation du quai Saint-Brice, il a fallu creuser à la main au centre des tuyaux noirs que l’on voit à droite sur la photo… EdA

Pour le raccordement en direction du quai Dumon, 3 mètres de tuyaux ont donc été posés à la main grâce à une technique similaire à celle utilisée anciennement dans les mines, soit en poussant des tronçons de tuyaux petit à petit sous les câbles et tuyaux existants après avoir creusé un tunnel à la main.

Et pour couronner le tout: une pollution aux hydrocarbures

"Il a fallu vraiment travailler ici à la petite cuillère", nous ont expliqué Alain Lefevre et Pascal Fontaine, respectivement directeur des pôles outils techniques et IT, et ingénieur-projet chez Ipalle.

"Et pour couronner le tout, ont-ils ajouté, dans l’autre sens (soit vers le quai Vifquin) nous sommes tombés sur un tuyau complètement effondré au niveau du quai, sous une chambre de tirage de fibres optiques de Proximus ainsi que sur un tas d’autres câbles ou tuyaux posés par les impétrants. Ici, on va remplacer la canalisation défectueuse par un nouveau tuyau détruisant l’existant. C’est une technique que l’on nomme "pipe bursting". Ipalle doit donc jongler entre les canalisations et tuyaux qui se disputent le sous-sol et dont on ignore parfois s’ils sont ou non encore fonctionnels, mais aussi avec les effondrements ainsi que certains raccordements individuels farfelus qui ne sont pas réalisés au bon niveau, par exemple", nous expliquent encore Alain lèvre et Pascal Fontaine. On voit, sur cette photo réalisée par la société chargée des travaux, le type de problème auquel Ipalle doit faire face régulièrement... Ipalle

Sans oublier un problème de pollution du sol (par des hydrocarbures) découvert à la rue des jardins où il s’avère nécessaire de creuser jusqu’à 3,5 m de profondeur afin de dépolluer le site. Un phénomène dû à la présence de vieilles cuves qui n’ont jamais été vidées de leur contenu après que la société auxquelles elles appartenaient ait quitté les lieux. Autant le savoir, si vous circulez dans le coin, des déviations sont mises en place... EdA

Mais que l’on se rassure, quand on a pour habitude de travailler dans le sous-sol tournaisien, ces imprévus sont généralement… prévus dans le calendrier du chantier.

Une réunion d’info est prévue le lundi 21 mars à l’hôtel de ville de Tournai. Inscriptions auprès de https://atelierdeprojets.tournai.be/