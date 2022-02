Un jeune Marocain parcourt seul 60km pour tenter de sauver Rayan: "Nous devons le secourir maintenant"

Au Maroc, un garçon de 5 ans est bloqué dans un puits profond d’un village depuis mardi.

Pour tenter de sauver Rayan, les secouristes s’activent déjà depuis mardi. Le drame tient le Maroc en haleine et provoque de grands élans de soutien. La preuve avec ce petit garçon d’une dizaine d’années, Walid, qui dit avoir parcouru 60 kilomètres, seul et à pieds, pour essayer de le sauver.

"Je suis plus vieux que lui, il a seulement 5 ans et je ne vais pas le sauver? Je veux y aller de mon plein gré", commence Walid, interrogé devant les caméras des médias locaux. "J’ai fait le chemin depuis Chefchaouen pour le secourir."

Walid a fait 60 km seul pour venir en aide au petit Rayan bloqué dans un puits étroit. Il pleure et supplie les autorités de le laisser descendre.



La solidarité entre Marocains n'a pas d'âge, c'est beau à voir. Qu'Allah te garde petit frére.

Le jeune garçon s’est aussi agacé, devant la presse, que le petit Rayan n’ait pas encore été secouru. "Ça fait plus de 30 heures qu’il est coincé là-dedans. Vous restez là assis à rien faire, à le regarder mourir. Et quand il sera trop tard vous vous en retournerez à Allah et vous direz ‘il est mort le pauvre’. C’est maintenant que nous devons le secourir.".

Un journaliste lui rappelle la dangerosité de tenter ce geste. "Si je meurs ici c’est que c’était écrit, j’aurais aussi pu mourir en restant chez moi".

Les sauveteurs poursuivent ce vendredi le forage pour tenter d’extraire vivant le petit Rayan, qui n’a toujours pas été extirpé du puits. Certains éléments indiquent qu’il serait toutefois toujours bien en vie.