Le roi inaugure un port à Oman, premier jalon d’un hub européen de l’hydrogène vert

Au cœur de cette visite officielle, se trouvent les investissements du port d’Anvers et du groupe belge Deme.

Le roi a inauguré vendredi le port de Duqm, dans le sultanat d’Oman, en compagnie du prince héritier. Cette infrastructure est le fruit d’un partenariat entre la société d’État omanie Aysad et le consortium formé par le Port d’Anvers (Port of Antwerp) et le groupe Deme.

Ce port donne accès à la Mer d’Arabie et se situe à l’extérieur du détroit d’Ormuz, au centre des routes commerciales qui conduisent vers l’est ou l’ouest. Installé au cœur d’une zone économique spéciale, sa construction répond à la volonté de ce pays de la péninsule arabique de diversifier, à l’horizon 2040, son économie qui a connu sa prospérité grâce au gaz et au pétrole. Outre des activités classiques de cargo, pétrolières ou encore de pêche, ce port se veut aussi le point de sortie d’une énergie renouvelable produite à partir de l’éolien ou du solaire.

D’ici 2026, le groupe Deme ambitionne d’aménager, sur une zone de 150 km2 (soit environ la taille de la Région bruxelloise), un vaste champ d’éoliennes et de panneaux solaires qui serviront à la production d’hydrogène et de l’un de ses dérivés, l’ammoniac. Dans une première phase, quelque 500 MW pourraient être produits par électrolyse avant d’en arriver à brève échéance à 1,5 GW, là où la production habituelle par ce procédé se situe aux alentours de 50 MW, a expliqué le CEO, Luc Vandenbulcke, en marge d’une présentation officielle. Cet ammoniac vert est destiné à l’industrie en vue de remplacer les énergies fossiles qu’elle utilise actuellement. Pour ce qui est de l’Europe, cet ammoniac arrivera dans un premier temps en Allemagne dans les installations du géant énergétique Uniper, qui a signé un accord de coopération avec le futur Hyport, mais le port de Zeebruges, qui constitue déjà un terminal gazier et dispose d’un champ d’éoliennes en mer, ou celui d’Anvers pourraient également le réceptionner. L’ambition affichée par la Belgique est de devenir une plateforme européenne de transit et d’importation de l’hydrogène vert, conformément à la stratégie adoptée par le gouvernement l’an passé.

Au mois de septembre, un protocole d’accord a été signé par la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, entre la Belgique et Oman. La ministre était de retour cette semaine à l’occasion de la mission royale menée dans ce pays, aux côtés de sa collègue des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, et de plusieurs acteurs économiques, dont les représentants des ports d’Anvers et de Zeebruges ainsi que de Deme.

Le projet a été abordé jeudi lors d’un entretien entre Philippe et le sultan Haïtham ben Tariq. Vendredi, Sophie Wilmès a insisté sur l’importance de cette coopération entre les deux pays. "Je veux insister sur le fait qu’il s’agit d’un engagement à long terme. Le développement de Hyport contribuera à la transition vers une énergie plus verte et une industrie plus verte, aussi bien en Belgique qu’à Oman".

Le montant de l’investissement n’est pas encore arrêté. Il le sera en 2024, mais il est question de plusieurs milliards d’euros.