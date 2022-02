Mary Poppins sur écran géant et dirigé par un New-Yorkais, à Lille

Le chef américain Ted Sperling dirigera l’Orchestre national de Lille, dans deux semaines, pour l’oeuvre de Disney. Piccolo, Saxo et Compagnie sera aussi proposé auparavant avec la cheffe italo-turque Nil Venditti.

Les vacances de Carnaval sont déjà là, chez nos voisins des Hauts-de-France (5 au 21 février), alors qu’elles n’arriveront qu’à la fin du mois, chez nous (du lundi 28 février au vendredi 4 mars).

À l’occasion de ce que les Français appellent les vacances d’hivers, le Nouveau siècle propose deux rendez-vous à destination des petits et des grands.

L’incontournable et multi-oscarisé des studios Disney en deux séances

Le rendez-vous populaire majeur de cette programmation est le premier ciné-concert de l’année: Mary Poppins projeté sur l’écran géant du grand auditorium.

Pas moins de deux séances sont prévues: le jeudi 17 février, à 20 heures, en version originale sous-titrée, et le vendredi 18 février, à 19 heures, en version française.

À la baguette, ce sera un habitué des projections de films accompagnés en direct par les musiciens: le chef américain Ted Sperling.

Cette projection avec orchestre en direct durera environ 2 h 20 avec entracte.

De 10 à 45€ — Le lien vers la billetterie

Piccolo, Saxo et Compagnie ou la Petite Histoire d’un grand orchestre, dès 5 ans

Gautier Boxebeld-Colonna sera le récitant de l’oeuvre dirigée par Nil Venditti. Com. Auparavant, il y aura un rendez-vous pour trois spectacles au Nouveau Siècle de Lille, les vendredi 11 (14h30) et samedi 12 février (11 et 16 heures): Piccolo, Saxo et Compagnie ou la Petite Histoire d’un grand orchestre, composé en 1956 par André Popp.

L’oeuvre fait depuis plus de 65 ans le bonheur des jeunes oreilles, dès 5 ans.

En compagnie de la cheffe italo-turque Nil Venditti, invitée pour la 1re fois à l’Orchestre et récemment nommée Directrice musicale à l’Orchestra della Toscana, les musiciens interpréteront donc l’un des standards des contes musicaux pour le jeune public.

Tarifs 6 et 14€ — ± 45 minutes sans entracte. Le lien vers la billetterie

Les conditions d’accès au concert sont soumises aux contraintes sanitaires en vigueur au moment des représentations. Un pass vaccinal vous sera demandé. En cas de non présentation ou de contrôle invalide, l’accès en salle sera refusé et aucun remboursement ne sera possible.