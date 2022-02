Porteur du Sida, il mord un policier - Il veut empêcher l’agriculteur de travailler le dimanche… 9 histoires judiciaires surprenantes

Issue des quatre coins de la Wallonie, la rédaction vous propose une sélection de 9 histoires judiciaires surprenantes.

1. Porteur du virus du Sida, il mord un policier et lui crache dessus

Ce jour d’été 2020, deux inspecteurs de police sont appelés suite à une bagarre dans un café. Francis (prénom d’emprunt) s’emporte et insulte les forces de l’ordre. Il crache sur les policiers, en pleine pandémie en plus. Il griffe et mord l’un des deux.

Le problème, c’est que Francis était porteur du VIH et souffrait d’une hépatite, ce qui va engendrerun calvaire pour l’inspecteur mordu.

2. Excédé par le travail trop bruyant d’un agriculteur un dimanche

L’homme n’a pas supporté le bruit du tracteur dans le champ voisin de sa maison. Il a pris l’agriculteur en grippe, mais s’est retrouvé KO.

La citation Pourquoi acheter une TV alors que Monsieur sait qu’il est en fin de vie? + LIRE | Elle dépense 16 000€ avec la carte bancaire de son compagnon avant son décès

4. La bénévole s’est transformée en fausse passeuse pour un peu d’argent

La bénévole aidait les migrants, mais elle a accepté de l’argent pour en faire passer deux en Angleterre et les a abandonnés dans une gare.

La dame est visiblement très gênée de se retrouver devant un tribunal correctionnel. Tête basse, voix à peine audible, elle tente d’expliquer son geste à la juge.

5. Ils n’ont pas eu le temps d’écluser les bouteilles volées, ils se sont battus et la police est arrivée

Les trois prévenus risquent de trinquer. Deux d’entre eux ont de solides antécédents qui risquent d’alourdir encore l’addition.

6. Par hasard, elle se connecte au compte Messenger de l’ex-employé de son compagnon, sa curiosité l’a menée au tribunal

Difficile parfois de ne pas utiliser son ordinateur professionnel pour consulter de temps à autre les réseaux sociaux. Néanmoins, l’aventure qui est arrivée à cet ancien employé à de quoi faire réfléchir.

Alors qu’il avait rendu son ordinateur en mars 2016 à son employeur après son licenciement, l’employé a eu la désagréable surprise de voir son compte consulté par un tiers en juillet 2017.

7. Du bobcat, au bulldozer en passant par les voitures, des tablettes et même un chapiteau

Trois frères, des amis et ex-copines sont inquiétés dans une série compulsive de vols dont deux avec violence. C’est un contrôle routier qui mettra les enquêteurs sur la piste de la bande.

8. Il déverse de l’essence sur le trottoir de son rival

Wesley a failli bouter le feu au domicile d’un rival. Il a déversé de l’essence sur le trottoir, puis a demandé un briquet avant de s’arrêter.