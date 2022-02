Excel Mouscron: Un groupe quasiment complet pour Waasland

Angiulli reste suspendu. On comprend son incompréhension… BELGA

À part Angiulli qui est injustement suspendu et Gueye blessé de longue date, tout le monde est sur le pont à Mouscron.

Pour la réception de Waasland, le staff reprend Gillekens, Delavallée, Mandanda, Taravel, Mohamed, Lepoint, Duplus, Bocat, Diandy, Vroman, Dekuyper, Tainmont, Bakic, Carcela, Bourdouxhe, Myny, Robert, Gnohéré, Postolachi, Chevalier.

Aussi étonnamment que cela puisse paraître vu l’erreur manifeste d’arbitrage, Angiulli reste suspendu… L’appel de Mouscron a été jugé justifié mais non-fondé… "Je n’essaie même plus de rentrer dans de tels débats, peste José Jeunechamps. C’est se battre contre un mur. Malgré les images, l’arbitre estime dans le rapport qu’il a raison. C’est comme cela…"

Gueye poursuit sa revalidation après son opération au ligament du genou. "Il progresse bien et est très motivé. Il a faim donc on lui a permis de retrouver un peu le terrain ce vendredi. Le docteur et les kinés disent qu’il avance bien".