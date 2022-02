JO 2022: la délégation belge a défilé à la cérémonie d’ouverture des Jeux (vidéos)

La cérémonie d’ouverture des 24e Jeux Olympiques d’hiver de Pékin se déroule ce vendredi à 13h, heure belge.

Quatorze ans après l’éblouissante cérémonie des JO d’été, le célèbre Stade national, le "Nid d’Oiseau" était à nouveau l’écrin de ce premier grand moment des Jeux.

La Belgique a défilé en 9e position des 91 nations présentes en Chine. La patineuse artistique flamande Loena Hendrickx et le skieur alpin wallon Armand Marchant ont marché en tête de la délégation belge. Ils portaient ensemble le drapeau national.

Six autres des 19 athlètes (11 hommes, 8 femmes) du Team Belgium les acccompagnaient: la patineuse de vitesse Sandrine Tas, les biathlètes Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart et César Beauvais et les bobeuses An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts.

"Let the Games begin!" (ndlr: Que les Jeux commencent!), a écrit la Team Belgium sur ses réseaux sociaux.

Quelles chances de médaille?

En patinage de vitesse, Bart Swings représente notre plus grande chance de médaille. Loena Hendrickx (patinage artistique) et Kim Meylemans(skeleton) pourraient s’inviter dans un top 5.

Pour rappel, ces Jeux Olympiques s’organisent dans un contexte lourd, entre Covid, tensions diplomatiques et polémiques.

