Covid: deux explications à la forte hausse des décès chez les 85 ans et plus

Depuis la mi-janvier, le nombre de décès liés au coronavirus chez les personnes âgées de 85 ans et plus est en forte augmentation. Explications du virologue Steven Van Gucht.

Durant la semaine du 24 au 30 janvier, le nombre de décès a augmenté de 33%. Une augmentation principalement observée chez les personnes de 85 ans et plus. Cette tendance a commencé à la mi-janvier, comme le montre le graphique de Sciensano présenté à la conférence de presse de ce vendredi matin où Steven Van Gucht a annoncé que le pic de contamination de la 5e vague covid a été passé.

Cette même dernière semaine de janvier, les infections ont augmenté de 30% dans les maisons de repos et de soins. Une maison de repos sur cinq a d’ailleurs connu un foyer d’infections de 10 cas ou plus. "Heureusement, le nombre d’hospitalisations et décès reste plus limité qu’avant la campagne de vaccination. 6% des hospitalisations et 1 décès sur 5 concernent un résident de maison de repos."

Mais comment expliquer cette augmentation de décès chez les personnes de 85 ans et plus ?

Steven Van Guch avance deux explications:

- "Lorsqu’on atteint le pic des infections, c’est suivi par un taux d’infections dans la population plus âgée. C’est quelque chose qu’on a vu dans les vagues précédentes. C’est surtout à la fin de la vague qu’on voit le plus de problèmes chez les personnes les plus âgées."

- "Une autre explication peut être une diminution de l’efficacité du vaccin car c’est une partie de la population qui a reçu son booster à partir de septembre."